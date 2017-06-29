Количество бедных в России за три месяца выросло на 2 млн

За первый квартал 2017 года число бедных граждан составило 15% - 22 млн - от населения страны. "Это больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 млн человек", — сказала Голикова.

При этом глава счетной палаты заявила, что в федеральном бюджете заложены другие цифры, более оптимистичные: по прогнозу чиновников, за год число бедных снизится с 13,9 до 12,9%". При этом в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5% граждан.



Голикова также отметила, что уровень потребительского спроса в стране продолжает снижаться. По ее словам, за пять месяцев показатель упал на 0,8%, "а в прогнозе предполагается, что он должен достигнуть роста 1,9%", — заявила Голикова.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года). Поэтому по сравнению с IV кварталом 2016 уровень бедности в I квартале 2017 значительно вырос, но сравнение более корректно именно в годовом выражении.

Справка

Прожиточный минимум, согласно данным Росстата, в I квартале 2017 года увеличился до 9909 рублей на человека в месяц с 9776 рублей в I квартале 2016 года.