Захватите зонты: по всему Алтаю прогнозируют дождливый четверг

21 сентября в Алтайском крае прогнозируют дожди и грозы. Воздух прогреется максимум до +21. А при непогоде будет дуть очень крепкий и, вероятно, даже штормовой ветер.

Погода в Алтайском крае Переменная облачность, практически по всему региону — дожди, в предгорьях — ливни с грозой. Ветер юго-западный с переходом на западный, 9-14 м/с, порывы до 17-22 м/с.

Воздух прогреется до +16 … +21. Погода в Барнауле Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на западный, 12-17 м/с.

Воздух прогреется до +16 ... +18.