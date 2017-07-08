Жителя Барнаула осудили за мошенничество

Житель Барнаула воспользовался доверием соседа по палате, который рассказал о проблеме с водительским удостоверением.
Мужчине необходимо было срочно заменить документ, но как проходит этот процесс он не знал. Мошенник вызвался ему помочь, сказав, что дядя работает в ГИБДД. Соседу только нужно было передать ему деньги.
После выписки, потерпевший отдал "посреднику" 10 тыс. рублей. В результате чего тот скрылся. Позже, беглец был арестован. По ходу разбирательства, он признал свою вину и вернул украденные деньги.
В итоге, мужчину осудили и приговорили к двум годам тюрьмы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.