Жителя Барнаула осудили за мошенничество

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Сегодня, 17:47.
Жизнь

Житель Барнаула воспользовался доверием соседа по палате, который рассказал о проблеме с водительским удостоверением.

Деньги и отопление.
Деньги и отопление. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Мужчине необходимо было срочно заменить документ, но как проходит этот процесс он не знал. Мошенник вызвался ему помочь, сказав, что дядя работает в ГИБДД. Соседу только нужно было передать ему деньги. 

После выписки, потерпевший отдал "посреднику" 10 тыс. рублей. В результате чего тот скрылся. Позже, беглец был арестован. По ходу разбирательства, он признал свою вину и вернул украденные деньги.

В итоге, мужчину осудили и приговорили к двум годам тюрьмы. 

Надежда Юрченко

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