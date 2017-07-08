Жителя Барнаула осудили за мошенничество

Мужчине необходимо было срочно заменить документ, но как проходит этот процесс он не знал. Мошенник вызвался ему помочь, сказав, что дядя работает в ГИБДД. Соседу только нужно было передать ему деньги.

После выписки, потерпевший отдал "посреднику" 10 тыс. рублей. В результате чего тот скрылся. Позже, беглец был арестован. По ходу разбирательства, он признал свою вину и вернул украденные деньги.

В итоге, мужчину осудили и приговорили к двум годам тюрьмы.

Надежда Юрченко