Алтайский депутат будет следить за качеством жизни россиян

Депутата Государственной Думы РФ от Алтайского края Николая Герасименко утвердили координатором проекта "Здоровое будущее" (раньше он назывался "Качество жизни. Здоровье"). Это один из основных проектов, которые реализует партия "Единая Россия".
Этот проект направлен на поддержку региональных программ модернизации здравоохранения с учетом региональных особенностей, содействие оснащению медицинских учреждений современным оборудованием для оказания медицинской помощи и повышение эффективности органов здравоохранения и качества оказания медицинской помощи.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.