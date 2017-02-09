Алтайский депутат будет следить за качеством жизни россиян

Депутата Государственной Думы РФ от Алтайского края Николая Герасименко утвердили координатором проекта "Здоровое будущее" (раньше он назывался "Качество жизни. Здоровье"). Это один из основных проектов, которые реализует партия "Единая Россия".

Этот проект направлен на поддержку региональных программ модернизации здравоохранения с учетом региональных особенностей, содействие оснащению медицинских учреждений современным оборудованием для оказания медицинской помощи и повышение эффективности органов здравоохранения и качества оказания медицинской помощи. Смотрите также