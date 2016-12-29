Власти пообещали, что через год 90% жизненно важных лекарств в аптеках будут российскими

Сейчас эта доля составляет 76%. Она растет с тех пор, как государство озаботилось этой темой в конце "нулевых". В 2009 году она составляла 22%, в 2012 — 63%.

На развитие фармацевтической и медицинской промышленности государство в 2011–2020 годы из федерального бюджета вкладывает 125 млрд рублей. Примерно столько же удалось привлечь частных инвестиций.

Среди других факторов роста доли отечественных жизненно важных лекарств эксперты называют изменения параметров госзакупок. Теперь они стимулируют локализовывать производство препаратов. При этом специалисты отмечают, что сам список таких лекарств кардинально пересматривался. И это тоже влияло на показатель, равно как и некорректной отчетности по локализации.

Тимур Нигматуллин

финансовый аналитик ГК "Финам":

Наконец, свою роль сыграло и ослабление рубля, что сделало производство в России более выгодным, даже с учетом высокой импортной составляющей в себестоимости и основных средствах.

Факт

В декабре компании Pfizer, "Новамедика" (основана "Роснано") и Domain Associates заключили соглашение о трансфере в Россию технологий производства более 30 жизненно важных препаратов из портфеля компании Pfizer. Это препараты для лечения тяжелых бактериальных и грибковых инфекций, а также сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний.