В Алтайском крае мужчина зарезал супругу на глазах у детей

Как сообщает краевая прокуратура, в апреле 2017 года осужденный находился дома со своей женой и детьми. Вечером между супругами произошла ссора, в ходе которой осужденный, невзирая на присутствие двух малолетних детей в комнате, нанес ножом множество ударов женщине.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия. После случившегося мужчина отвел детей к соседям, сам вызвал полицию и рассказал о случившемся.

Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.