Здоровье

В Алтайском крае мужчина зарезал супругу на глазах у детей

Сегодня, 15:40.
Здоровье

В Алтайском крае осудили мужчину за убийство с особой жестокостью. Он насмерть зарезал супругу на глазах у двоих детей.

Нож, тесак.
Нож, тесак. Фото : СС0.

Как сообщает краевая прокуратура, в апреле 2017 года осужденный находился дома со своей женой и детьми. Вечером между супругами произошла ссора, в ходе которой осужденный, невзирая на присутствие двух малолетних детей в комнате, нанес ножом множество ударов женщине.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия. После случившегося мужчина отвел детей к соседям, сам вызвал полицию и рассказал о случившемся.

Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus