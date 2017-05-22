Эксперты рассказали, что нельзя есть на завтрак

Диетологи пришли к выводу, что большинство людей неправильно завтракают и поэтому сами провоцируют проблемы со здоровьем. О том, от каких продуктов лучше отказаться написал портал Суть событий.
Во-первых, специалисты не советуют начинать утро с холодных и/или газированных напитков, так как они могут вызвать спазм сосудов слизистой. А традиционный утренний кофе они рекомендуют пить только после перекуса, так как кофеин тоже раздражает слизистую.
Во-вторых, сладкое и мучное с утра перенапрягают поджелудочную железу.
В-третьих, нельзя на завтрак есть цитрусовые, потому что они раздражают желудок.
В-четвертых, бесполезно есть с утра любимые многими кисломолочные продукты - кефир, йогурт, потому что полезные бактерии мгновенно погибают в агрессивной среде голодного желудка.
Самое лучшее, по утверждению диетологов, сразу после пробуждения выпить стакан воды комнатной температуры. А потом лучше съесть овсянку из цельного зерна и творог.
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