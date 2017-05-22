Эксперты рассказали, что нельзя есть на завтрак

Во-первых, специалисты не советуют начинать утро с холодных и/или газированных напитков, так как они могут вызвать спазм сосудов слизистой. А традиционный утренний кофе они рекомендуют пить только после перекуса, так как кофеин тоже раздражает слизистую.

Во-вторых, сладкое и мучное с утра перенапрягают поджелудочную железу.

В-третьих, нельзя на завтрак есть цитрусовые, потому что они раздражают желудок.

В-четвертых, бесполезно есть с утра любимые многими кисломолочные продукты - кефир, йогурт, потому что полезные бактерии мгновенно погибают в агрессивной среде голодного желудка.

Самое лучшее, по утверждению диетологов, сразу после пробуждения выпить стакан воды комнатной температуры. А потом лучше съесть овсянку из цельного зерна и творог.