Здоровье

Эксперты рассказали, насколько "толстая талия" сокращает жизнь

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Сегодня, 20:19.
Здоровье

Ненужные сантиметры в талии не только нагружают организм лишними килограммами, но и сокращают продолжительность жизни. К такому выводу пришли члены научного сообщества Лондонского городского университета.

Диета. Калории. Талия. Женщина.
Диета. Калории. Талия. Женщина .Фото : СС0.

Они выяснили, что лишние сантиметры пропорционально сокращают отмеренные годы, пишут Актуальные новости. В частности, когда обхват талии составляет 60% от роста, жизнь уменьшается на два года. А очень полные женщины живут, в среднем, на целых пять лет меньше своих стройных ровесниц.

Поэтому диетологи советуют особенно тщательно следить за данной областью своего тела. Чем ближе обхват талии к росту, тем выше риск прожить меньше. Например, если рост человека составляет 180 см, то обхват его талии не должен превышать 90 см.

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