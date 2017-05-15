Эксперты рассказали, насколько "толстая талия" сокращает жизнь

Они выяснили, что лишние сантиметры пропорционально сокращают отмеренные годы, пишут Актуальные новости. В частности, когда обхват талии составляет 60% от роста, жизнь уменьшается на два года. А очень полные женщины живут, в среднем, на целых пять лет меньше своих стройных ровесниц.

Поэтому диетологи советуют особенно тщательно следить за данной областью своего тела. Чем ближе обхват талии к росту, тем выше риск прожить меньше. Например, если рост человека составляет 180 см, то обхват его талии не должен превышать 90 см.