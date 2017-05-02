Ученые обнаружили уникальные свойства яблок

Регулярное употребление яблок значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Оксфорда после проведения масштабного исследования.
Как пишет портал "Актуальные новости", оздоровительный эффект яблок достигается за счет того, что в них содержится много калия и железа. Именно они укрепляют сосуды и положительно влияют на работу сердца. Эксперты пришли к выводу, что люди, регулярно употребляющие яблоки, на 12% реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи также отмечают, что богатые калием красные яблоки спасают от гипертонии, тогда как зеленые снижают риск появления анемии и прочих заболеваний, связанных с дефицитом железа.
Согласно подсчетам, если большинство людей будет регулярно есть яблоки, то ежегодное количество инфарктов может сократиться на 8 тыс.
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