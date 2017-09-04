Главврач поликлиники №14 в Барнауле рассказал про ремонт, которым возмущены жители

В детском отделении барнаульской поликлиники №14 начали капитальный ремонт пристройки первого этажа, где располагалась регистратура, гардероб и кабинеты специалистов. Для этого рабочие места регистраторов перенесли в коридор основного здания. Это вызвало возмущение родителей, которые 4 сентября пришли в поликлинику и попали в одну длинную очередь. Главврач Дмитрий Додонов пояснил altapress.ru, что ремонтом руководит городское управление единого заказчика в сфере капитального строительства, которое и определило время работ.
Дмитрий Додонов,
главврач поликлиники №14:
Здание нужно ремонтировать. Мы провели экспертизу пристройки, которая показала, что она нуждается в капитальном ремонте: просел грунт, из-за чего по полу и стенам пошла трещина. Также помещение готовят для организации "Открытой регистратуры". Для этого мы перенесем гардероб в подвальное помещение, кабинет инфекциониста на место нынешней регистратуры. Согласно условиям аукциона, работы должны закончить через четыре месяца.
Организатором работ стало управление единого заказчика в сфере капитального строительства. Еще в апреле специалисты поликлиники №14 передали в службу документы для аукциона по подбору субподрядчика. Конкурс отыграли только на прошлой неделе, поэтому работы начались в неудобный сезон.
Дмитрий Додонов,
главврач поликлиники №14:
Мы понимаем, что жители Индустриального района попали в неудобное положение. Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы сгладить эту ситуацию. Например, выложили в интернет больше талонов к специалистам. Организовали навигацию по поликлинике. Врачи по-прежнему принимают в своих кабинетах.
По словам Додонова, проблема с очередью в регистратуру поликлиники №14 на самом деле не связана с дефицитом персонала.
Дмитрий Додонов,
главврач поликлиники №14:
У нас не хватает кабинетов, чтобы рассадить врачей. Мы планируем, что, когда построят поликлинику на Лазурной, 46, туда переберется женская консультация с третьего этажа детской поликлиники на улице Взлетной. За счет этого отделение получит больше мест.
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