Главврач поликлиники №14 в Барнауле рассказал про ремонт, которым возмущены жители

Дмитрий Додонов,

главврач поликлиники №14:

Здание нужно ремонтировать. Мы провели экспертизу пристройки, которая показала, что она нуждается в капитальном ремонте: просел грунт, из-за чего по полу и стенам пошла трещина. Также помещение готовят для организации "Открытой регистратуры". Для этого мы перенесем гардероб в подвальное помещение, кабинет инфекциониста на место нынешней регистратуры. Согласно условиям аукциона, работы должны закончить через четыре месяца.

Организатором работ стало управление единого заказчика в сфере капитального строительства. Еще в апреле специалисты поликлиники №14 передали в службу документы для аукциона по подбору субподрядчика. Конкурс отыграли только на прошлой неделе, поэтому работы начались в неудобный сезон.

Дмитрий Додонов,

главврач поликлиники №14:

Мы понимаем, что жители Индустриального района попали в неудобное положение. Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы сгладить эту ситуацию. Например, выложили в интернет больше талонов к специалистам. Организовали навигацию по поликлинике. Врачи по-прежнему принимают в своих кабинетах.

По словам Додонова, проблема с очередью в регистратуру поликлиники №14 на самом деле не связана с дефицитом персонала.

Дмитрий Додонов,

главврач поликлиники №14: