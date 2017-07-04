В Барнауле проведут бесплатное тестирование на ВИЧ

Алтайский краевой центр СПИД 7 июля бесплатно и анонимно проведет для всех желающих тестирование на ВИЧ-инфекцию. Никаких дополнительных направлений от врача и документов не нужно. Акцию решили приурочить к Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
Как рассказали в региональном минздраве, каждый, кто хочет узнать свой статус, может пройти экспресс-тестирование по крови по адресу: г. Барнаул, ул. 5-я Западная, 62 каб. 105 с 8.30 до 14.00. Для проведения анализа берется несколько капель крови из пальца, которая помещается на тест-полоску. Чтобы узнать результат, нужно подождать 10-15 минут. В это время специалисты центра будут рассказывать о профилактике ВИЧ-инфекции и рисках инфицирования.
В случае положительного результата на ВИЧ, пациентов сразу направят на дальнейшее обследование по стандартной схеме. Здесь уже необходимо сдать кровь из вены.
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