В Барнауле проведут бесплатное тестирование на ВИЧ

Как рассказали в региональном минздраве, каждый, кто хочет узнать свой статус, может пройти экспресс-тестирование по крови по адресу: г. Барнаул, ул. 5-я Западная, 62 каб. 105 с 8.30 до 14.00. Для проведения анализа берется несколько капель крови из пальца, которая помещается на тест-полоску. Чтобы узнать результат, нужно подождать 10-15 минут. В это время специалисты центра будут рассказывать о профилактике ВИЧ-инфекции и рисках инфицирования.

В случае положительного результата на ВИЧ, пациентов сразу направят на дальнейшее обследование по стандартной схеме. Здесь уже необходимо сдать кровь из вены.