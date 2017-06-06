Здоровье

Российский детский фонд рассказал, как помочь детям-диабетикам

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Сегодня, 16:28.
Здоровье

В Алтайском крае за 2017 год решили обеспечить всех детей с первичным сахарным диабетом инсулиновыми помпами. Благодаря краевому благотворительному марафону "Поддержим ребенка" всего за неделю удалось собрать больше миллиона рублей и купить 23 помпы. Нужно еще 34.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц. Фото : СС0.

Первую часть средств перечислили ведущие промышленные предприятия региона, крупные производства и просто неравнодушные люди. Всего было собрано 1 385 773 руб. Сертификаты на приобретение 23 помп детям и родителям вручили 1 июня в день защиты детей.

Алтайское отделение Российского детского фонда приглашает всех пополнить ряды активных дарителей и спонсоров и принять активное участие в марафоне "Поддержим ребенка-2017". Это не сложно, но очень поможет тем, кто рядом и кому трудно! Инсулиновая помпа помогает вести обычную жизнь детям с сахарным диабетом, а их родителям дарит чувство спокойствия.

Куда можно перечислить деньги?

Все средства поступают на счет Алтайского краевого отделения Российского детского фонда:

ИНН 2225018635, КПП 222501001,

р/с 40703810002140010252,

к/с 30101810200000000604,

БИК 040173604

Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул

(С обязательной пометкой – "Благотворительные пожертвования на марафон "Поддержим ребенка", инсулиновая помпа).

Кто уже помог детям, страдающим первичным сахарным диабетом?

"Сибирь – полиметаллы", "Бийскэнерго", "Кучуксульфат", "Алтайский шинный комбинат", АЗПИ, Колхоз им. Путина, "Корбалихинский рудник", Барнаульский станкостроительный завод, Барнаульский пивоваренный завод, "Энергия – транзит","Алтайэнергосбыт", АСМ, "Бочкари", Инкомторг, "Источник Плюс", Алтайспецпродукты, Алттранс, "ЗСК".

Справка

Краевой благотворительный марафон "Поддержим ребенка" стартовал в Алтайском крае в 2009 году по инициативе губернатора Александра Карлина. За период 2009-2017 гг. на счет марафона поступило более 83 млн. рублей. На эти деньги адресную помощь получили дети с различными сложными заболеваниями.

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