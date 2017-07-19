Ученые предупредили, какая из вегетарианских диет самая опасная

По сведениям экспертов, есть три вида вегетарианской диеты. Первый состоит из продуктов растительного и животного происхождения, второй включает в себя цельные зерна, ягоды, овощи и фрукты, третий вид — это обработанные зерна, жареный картофель и подслащенные напитки. Последний можно отнести к опасным.

Всего специалисты отследили состояние здоровья более 200 тысяч человек, которые в течение 20 лет участвовали в специальном опросе. Первоначально в исследовании не участвовали люди с ишемической болезнью сердца и раком, а также те, кто пережил инсульт. Во время наблюдения у почти 9 тысяч участников развилась ишемическая болезнь сердца.

Лучшие показатели здоровья оказались у тех, кто следовал второму режиму питания.