Ученые предупредили, какая из вегетарианских диет самая опасная

Ученые из Американского колледжа кардиологии провели масштабное исследование и пришли к выводу, что вегетарианская диета — это не всегда хорошо. Например, когда человек стремится похудеть и ест обработанные зерна с подслащенными напитками, то рискует заработать сердечно-сосудистые заболевания, сообщает Лента.ру.
По сведениям экспертов, есть три вида вегетарианской диеты. Первый состоит из продуктов растительного и животного происхождения, второй включает в себя цельные зерна, ягоды, овощи и фрукты, третий вид — это обработанные зерна, жареный картофель и подслащенные напитки. Последний можно отнести к опасным.
Всего специалисты отследили состояние здоровья более 200 тысяч человек, которые в течение 20 лет участвовали в специальном опросе. Первоначально в исследовании не участвовали люди с ишемической болезнью сердца и раком, а также те, кто пережил инсульт. Во время наблюдения у почти 9 тысяч участников развилась ишемическая болезнь сердца.
Лучшие показатели здоровья оказались у тех, кто следовал второму режиму питания.
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