Здоровье

Ученые выяснили, что ругательства и брань избавляют от боли

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Вчера, 22:05.
Здоровье

Американский ученый Ричард Стивенс доказал, что ругательства облегчают боль и делают человека сильнее. За проделанную работу ему дали Шнобелевскую премию, сообщает ТАСС.

Важно прививать любовь к русскому языку без мата.
Важно прививать любовь к русскому языку без мата. Фото : Дмитрий Никитин.

Группа исследователей во главе со Стивенсом провела эксперимент: людей, которые занимались на велотренажере, просили произносить нейтральные слова либо ругательства и бранную речь. В итоге выяснилось, что те, кто ругается вслух, лучше выполняют физические упражнения и временно становятся сильнее.

Автор предполагает, что, ругаясь, человек стимулирует свою симпатическую нервную систему, которая обычно активируется при стрессе. При этом отмечается, что произносимые ругательства не влияют на работу сердечно-сосудистой или вегетативной нервной системы.

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