Ученые выяснили, что ругательства и брань избавляют от боли

Группа исследователей во главе со Стивенсом провела эксперимент: людей, которые занимались на велотренажере, просили произносить нейтральные слова либо ругательства и бранную речь. В итоге выяснилось, что те, кто ругается вслух, лучше выполняют физические упражнения и временно становятся сильнее.

Автор предполагает, что, ругаясь, человек стимулирует свою симпатическую нервную систему, которая обычно активируется при стрессе. При этом отмечается, что произносимые ругательства не влияют на работу сердечно-сосудистой или вегетативной нервной системы.