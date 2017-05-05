Ученые выяснили, что ругательства и брань избавляют от боли

Американский ученый Ричард Стивенс доказал, что ругательства облегчают боль и делают человека сильнее. За проделанную работу ему дали Шнобелевскую премию, сообщает ТАСС.
Группа исследователей во главе со Стивенсом провела эксперимент: людей, которые занимались на велотренажере, просили произносить нейтральные слова либо ругательства и бранную речь. В итоге выяснилось, что те, кто ругается вслух, лучше выполняют физические упражнения и временно становятся сильнее.
Автор предполагает, что, ругаясь, человек стимулирует свою симпатическую нервную систему, которая обычно активируется при стрессе. При этом отмечается, что произносимые ругательства не влияют на работу сердечно-сосудистой или вегетативной нервной системы.
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