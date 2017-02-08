В Алтайском крае не утихает эпидемия гриппа и ОРВИ

В Алтайском крае за неделю с 30 января по 5 февраля 2017 года зарегистрировали 28,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппа, что на 65% выше эпидемического порога. Заболевших среди всех возрастных групп больше нормы на 12-96%, сообщает краевой Роспотребнадзор.
В Барнауле за эту же неделю зарегистрировали 11,1 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 44% выше эпидемического порога. Заболевших среди всех возрастных групп больше нормы на 4-72%.
Продолжают выделяться вирусы гриппа А/H3N2/, А /H1N1/. В крае и Барнауле действуют ограничительные мероприятия в образовательных, медицинских организациях, в организациях сферы обслуживания, транспорта.
По данным на 6 февраля 2017 года в крае в связи с отсутствием более 20% заболевших детей полностью приостановлен учебный процесс в 52-ми школах, в 42-х дошкольных учреждениях; частично в 314-х классах 87-ми школ, в 162-х группах 104-х дошкольных учреждений.
В Барнауле полностью закрытых ДОУ и школ нет, частично приостановлен учебный процесс в 140-х классах 33-х школ, 59-ти группах 37-ми дошкольных учреждений.
Роспотребнадзор рекомендует при первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не посещать больными рабочее место или организованный детский коллектив. Каждому жителю края необходимо беспокоиться о личной профилактике гриппа: в общественных местах использовать медицинские маски, чаще мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей.
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