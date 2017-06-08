Здоровье

В Алтайском крае стало меньше наркоманов

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Сегодня, 21:23.
Здоровье

В Алтайском крае заметно снизилось число зарегистрированных больных наркоманией. За последние два года региону удалось "перебраться" с девятого на семнадцатое место в рейтинге по распространению немедицинского потребления наркотиков, сообщает региональный минздрав.

Наркотики.
Наркотики. Фото : открытые источники в интернете.

В частности, в 2016 году показатель зарегистрированных больных наркоманией составил 248,2 на 100 тыс. населения. Это хоть и выше на 16,4% среднероссийских показателей, но раньше в Алтайском крае количество больных наркоманией составляло 590 на 100 тыс. человек.

Также за последние пять лет в регионе стали реже умирать от острых отравлений наркотическими веществами. За эти годы показатель смертности снизился на 71,4% и стал ниже показателя по РФ на 42,9%.

Справка

В Алтайском крае на базе медицинских организаций работает 64 наркологических кабинета. Наркологические диспансеры есть в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске.

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