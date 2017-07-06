В Барнауле отец и сын-диабетики провели пикет у минздрава

Вадим Жигульский,

житель Барнаула:

Я живу с диабетом уже 10 лет, мой маленький сын — три месяца. За все это время мы ни разу вовремя не получили финансовую помощь и необходимые препараты, о которых регулярно отчитывается минздрав. Да, инсулиновую помпу после долгих просьб нам дали, но она оказалась устаревшей — даже встроенного глюкометра нет. Я не оппозиционер, не бунтарь, но сейчас использую все доступные и разрешенные законом способы обратить внимание властей на нашу ситуацию. Все - чиновники и врачи отвечают - мы не знаем, а кто знает?

Жигульский рассказал, что на прошлой неделе был на приеме у министра здравоохранения Алтайского края Ирины Долговой. Она пообещала разобраться в ситуации. А несколькими днями ранее пришел ответ от депутата Госдумы Даниила Бессарабова. Он тоже пообещал контролировать ситуацию.

Алтайское отделение Российского детского фонда 4 июля выдало семье 14 тыс. рублей со словами, что этой суммы хватит на 2 месяца лекарственного обеспечения для маленького Андрея. Но, по признанию его отца, только за один месяц они тратят около 30 тыс. рублей, чтобы поддержать ребенка.

После минздрава Вадим Жигульский отправился к зданию прокуратуры Алтайского края. Там он тоже стоял с плакатом, на котором написано "Здесь нарушают конституционные права ребенка с диабетом и не исполняют постановление правительства №2229-р. Нарушение конституции и законов РФ — преступление!".

У регионального минздрава своя точка зрения на ситуацию. Представители ведомства сказали altapress.ru, что полуторагодовалый Андрей Жигульский обеспечен всеми необходимыми медикаментами. "Министерство здравоохранения Алтайского края совместно с алтайским отделением Российского детского фонда Алтайского краевого отделения решен вопрос и по приобретению расходных материалов к инсулиновой помпе "Медтроник VEO", 4 июля гражданину Жигульскому выделены все необходимые для приобретения расходных материалов средства", — сообщили в минздраве.