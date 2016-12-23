В Барнауле появится еще один кластер. Теперь для детей

По его мнению, кластерный подход в развитии здравоохранения в Алтайском крае уже доказал свою эффективность. Практически вся система "взрослого" здравоохранения уже сконцентрирована вокруг одного пациента. Теперь очередь за детской медициной, пишет сайт Крайздрава.

Предположительно, в состав кластера могут войти Алтайская краевая детская клиническая больница, барнаульская детская больница №2 Барнаула и новый Алтайский краевой (клинический) перинатальный центр "Д.А.Р.".

В идеале, педиатрический кластер должен представлять из себя пул лучших учреждений, которые призваны оказывать помощь детям на всех этапах.

Первый шаг по реализации проекта уже сделан — 19 декабря открылось поликлиническое отделение нового Краевого перинатального центра. Как было сказано на открытии, это не только значительно укрепит нагорный медицинский кластер, но и позволит сделать еще один шаг к снижению материнской и младенческой смертности.

Впервые о необходимости создания педиатрического кластера губернатор Александр Карлин заявил в сентябре этого года во время визита в Краевую детскую больницу.