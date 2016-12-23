Здоровье

В Барнауле появится еще один кластер. Теперь для детей

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Сегодня, 11:34.
Здоровье

Медицинское сообщество Алтайского края в 2017 году сконцентрирует все усилия на создании педиатрического кластера. Об этом сказал президент Медицинской палаты Алтайского края Яков Шойхет на итоговом заседании организации.

На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр.
На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина.

По его мнению, кластерный подход в развитии здравоохранения в Алтайском крае уже доказал свою эффективность. Практически вся система "взрослого" здравоохранения уже сконцентрирована вокруг одного пациента. Теперь очередь за детской медициной, пишет сайт Крайздрава.

Предположительно, в состав кластера могут войти Алтайская краевая детская клиническая больница, барнаульская детская больница №2 Барнаула и новый Алтайский краевой (клинический) перинатальный центр "Д.А.Р.".

В идеале, педиатрический кластер должен представлять из себя пул лучших учреждений, которые призваны оказывать помощь детям на всех этапах.

Первый шаг по реализации проекта уже сделан — 19 декабря открылось поликлиническое отделение нового Краевого перинатального центра. Как было сказано на открытии, это не только значительно укрепит нагорный медицинский кластер, но и позволит сделать еще один шаг к снижению материнской и младенческой смертности.

Впервые о необходимости создания педиатрического кластера губернатор Александр Карлин заявил в сентябре этого года во время визита в Краевую детскую больницу.

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