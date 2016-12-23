В Барнауле появится еще один кластер. Теперь для детей

Медицинское сообщество Алтайского края в 2017 году сконцентрирует все усилия на создании педиатрического кластера. Об этом сказал президент Медицинской палаты Алтайского края Яков Шойхет на итоговом заседании организации.
По его мнению, кластерный подход в развитии здравоохранения в Алтайском крае уже доказал свою эффективность. Практически вся система "взрослого" здравоохранения уже сконцентрирована вокруг одного пациента. Теперь очередь за детской медициной, пишет сайт Крайздрава.
Предположительно, в состав кластера могут войти Алтайская краевая детская клиническая больница, барнаульская детская больница №2 Барнаула и новый Алтайский краевой (клинический) перинатальный центр "Д.А.Р.".
В идеале, педиатрический кластер должен представлять из себя пул лучших учреждений, которые призваны оказывать помощь детям на всех этапах.
Первый шаг по реализации проекта уже сделан — 19 декабря открылось поликлиническое отделение нового Краевого перинатального центра. Как было сказано на открытии, это не только значительно укрепит нагорный медицинский кластер, но и позволит сделать еще один шаг к снижению материнской и младенческой смертности.
Впервые о необходимости создания педиатрического кластера губернатор Александр Карлин заявил в сентябре этого года во время визита в Краевую детскую больницу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.