Руководитель частного медцентра предложил алтайскому минздраву подумать о людях

В крае более 170 населенных пунктов официально считаются труднодоступными. Даже не во всех есть ФАПы. Зато практически везде есть крестьянские фермерские хозяйства, перерабатывающие производства, молочные комбинаты. Их сотрудникам регулярно требуются профосмотры. Ежегодно в крае эту процедуру должны проходить более 1 миллиона человек. Без прохождения десяти узких специалистов, печати и заключения профпатолога, сотрудников могут отстранить от работы.

Услуги по проведению профосмотров на базе мобильных медицинских бригад в Алтайском крае оказывают несколько медцентров. Но им предлагают приезжать в местные ЦРБ и поликлиники и принимать пациентов там. Даже если у медицинских компаний есть возможность провести обследование прямо на предприятии.

С подобной проблемой столкнулся центр восстановительной медицины и реабилитации "Пигмалион", куда обратились руководители агрофирмы "Урожай" и хозяйства "Октябрьское" — крупнейших предприятий Зонального района. Врачи приехали и осмотрели сотрудников.

Алексей Бабаков,

руководитель хозяйства "Октябрьское":

Предприниматели не просто так отказываются от госуслуг по профосмотрам. У нас лето — самое рабочее время и каждый человек на счету. Дать всем по два отгула и отправить в ЦРБ на профосмотр я не могу. А тут приехали специалисты и за короткий срок осмотрели 180 человек. Конечно, райбольнице это не нравится.

После этого в районную прокуратуру обратился главный врач Зональной ЦРБ Виктор Басов с просьбой проверить обоснованность платных профилактических медицинских осмотров вне клиники "Пигмалион" и за пределами местных медучреждений. Частному медцентру теперь грозит штраф в размере более 100 тыс. рублей.

Вера Колесникова,

главный зоотехник агрофирмы "Урожай":

Да, мы отказались от профосмотра в ЦРБ — это тяжело и затратно для самих сотрудников. Да, возможно, есть недовольные в больнице, что деньги ушли из бюджета, но, я считаю, что прежде всего надо думать о людях. Поэтому мы обращаемся к тем, кто предлагает хорошие условия.

Теперь генеральный директор центра восстановительной медицины и реабилитации "Пигмалион" Алексей Маликов просит профильное ведомство и Росздравнадзор провести совместное совещание и открыто поговорить о профосмотрах на предприятиях.

Алексей Маликов,

генеральный директор центра восстановительной медицины и реабилитации "Пигмалион":

Представляете, насколько можно увеличить доступность медпомощи, если эту поправку принять? Директора предприятий вздохнут с облегчением — им не надо искать транспорт или отпускать сотрудников с работы куда-то в больницу. К ним приедут врачи и хоть в поле все сделают и выдадут заключения. На местах зачастую нет условий, чтобы это сделать. Либо проходят обследование чисто формально — пришли, поставили печать и вперед. Следствие — поздняя выявляемость заболеваний, которые при должном уровне обследований можно было бы выявить вовремя. Я уверен, что проблему надо срочно решать.

Руководство "Пигмалиона" уже обратилось к депутатам Госдумы РФ от Алтайского края и в разные инстанции.

Altapress.ru обратился в пресс-службу краевого минздрава, однако там не смогли прокомментировать ситуацию.