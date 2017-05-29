В Барнауле в праздник детства откроют Центр инсулиновой помпы

В Барнауле 1 июня, во Всемирный день защиты детей, откроется первый в регионе детский центр инсулиновой помпы. Он заработает на базе отделения эндокринологии Краевой детской клинической больницы. Здесь помогут детям и родителям, которые столкнулись с диагнозом "сахарный диабет".
Как сообщает региональный минздрав, в центре инсулиновой помпы всем ребятишкам Алтайского края можно будет провести диагностику различных форм заболевания, получить индивидуальные рекомендации по профилактике и лечению сахарного диабета 1 и 2 типа, провести комплексное лечение и индивидуально подобрать дозы инсулинотерапии. А самое главное — в центре можно установить различные модели инсулиновых помп. Это устройство, которое автоматически вводит инсулин пациенту и ему не нужно следить за временем, чтобы понять, когда сделать следующую инъекцию.
На базе центра дети и родители смогут пройти обучение в "Школе инсулиновой помповой терапии" и "Школе сахарного диабета" по всем основным разделам заболевания, а также получить психологическую помощь.
Справка
В настоящее время в Алтайском крае проживает около 95 тысяч людей, больных сахарным диабетом. На помповой инсулинотерапии находятся более 70 детей.
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