В Барнауле в праздник детства откроют Центр инсулиновой помпы

Как сообщает региональный минздрав, в центре инсулиновой помпы всем ребятишкам Алтайского края можно будет провести диагностику различных форм заболевания, получить индивидуальные рекомендации по профилактике и лечению сахарного диабета 1 и 2 типа, провести комплексное лечение и индивидуально подобрать дозы инсулинотерапии. А самое главное — в центре можно установить различные модели инсулиновых помп. Это устройство, которое автоматически вводит инсулин пациенту и ему не нужно следить за временем, чтобы понять, когда сделать следующую инъекцию.

На базе центра дети и родители смогут пройти обучение в "Школе инсулиновой помповой терапии" и "Школе сахарного диабета" по всем основным разделам заболевания, а также получить психологическую помощь.

Справка

В настоящее время в Алтайском крае проживает около 95 тысяч людей, больных сахарным диабетом. На помповой инсулинотерапии находятся более 70 детей.