Алтайские врачи смогут получить по 1 млн рублей, если переедут в малые города

В Алтайском крае дефицит медицинских работников. Особенно остро вопрос стоит в Горняке, Змеиногорске и Камне-на-Оби. Как рассказала 13 февраля вице-премьер правительства Алтайского края Надежда Капура, эти города теперь включены в программу "Земский доктор". Врачи узких специальностей, которые согласятся приехать на работу в местные больницы, получат по 1 миллиону рублей "подъемных".
В частности, не хватает дерматовенерологов, офтальмологов, неврологов, травматологов-ортопедов, а также врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи.
За 2016 год в эти города уже переехали шесть специалистов и получили финансовую поддержку. Это два врача-хирурга, терапевт, травматолог-ортопед, дерматовенеролог и отоларинголог. Власти надеются, что они останутся здесь надолго. Раньше программа "Земский доктор" охватывала только сельскую местность, но теперь ее расширили.
На 1 февраля в Краевой службе занятости населения зарегистрировано 2,3 тыс. вакансий медицинских работников. В том числе для врачей 1,2 тыс. и более 1 тыс. для среднего медицинского персонала. Всех людей с высшим или средним медицинским образованием готовы трудоустроить в регионе, заверила вице-премьер.
Надежда Капура,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
По некоторым территориям Алтайского края наблюдается очень большой коэффициент совмещения врачей и этот вопрос, наверное, продиктован не столько тем, что мы мало выпускаем подготовленных специалистов, а тем, что сегодня медицина семимильными шагами двигается вперед.
Я понимаю, что наши молодые выпускники хотят работать в крупных медцентрах, где есть условия для получения высокой квалификации, но районные больницы и сельские поликлиники страдают от дефицита кадров. Поэтому мы разрабатывали и разрабатываем различные меры поддержки, чтобы привлечь медработников в село и малые города.
Среди мер поддержки рассматривается помощь с оплатой проезда и жилья студентам-медикам с последующим трудоустройством и предоставлению социального жилья на местах. Помимо этого, чтобы сократить дефицит кадров, в региональном Минздраве просчитывают разные варианты для того, чтобы врачи узких специальностей могли оказывать более широкий спектр медицинской помощи сельскому населению, а практически каждый главврач давно использует сеть Интернет для публикации своих вакансий, рассказывает об условиях и преимуществах.
Справка
Всего за четыре года работы программы "Земский доктор" в Алтайском крае трудоустроено 846 врачей. Из них 92 врача приехали из других регионов специально на Алтай.
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