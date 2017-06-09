В России могут ограничить применение антибиотиков

Минздрав РФ озабочен растущей устойчивостью россиян к действию антибиотиков. Повысить их эффективность в лечении заболеваний может только четкий регламент применения, сообщает ТАСС.
Если раньше считалось, что преодолеть устойчивость к антибиотикам поможет разработка новых противомикробных препаратов, то сегодня позиция изменилась. Минздрав уже разработал Стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам.
В проекте стратегии отмечается, что проблема устойчивости характерна именно для стран с развитой системой здравоохранения, а также с интенсивным сельским хозяйством. Поэтому для начала вместе с разработкой новых препаратов необходимо четко регламентировать уже существующие сферы применения антибиотиков. В частности, снижать предельно допустимые уровни для пищевых продуктов, а также оптимизировать назначение этих препаратов врачами.
В основу проекта также легли рекомендации ВОЗ по применению антибиотиков. Все противомикробные препараты специалисты разделили на три группы: в первую вошли лекарства, которые рекомендуются в приоритетном порядке при лечении заболеваний и массово доступны. Во вторую — препараты, которые при лечении воспалений должны применяться с осторожностью. И в третью — лекарства, которые применяются только в крайних случаях. Такое изменение в подходе к назначению антибиотиков поможет избежать устойчивости к антибиотикам. Но эффект будет только тогда, когда и врачи, и пациенты будут придерживаться данных рекомендаций, полагают эксперты.
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