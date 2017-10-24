В Томской области произошло массовое отравление медвежатиной. Среди пострадавших — барнаулец

Уже выяснено, что мясо медведя с трихинеллезом ели 29 человек. Ранее сообщалось, что все они отравились, но, как уточняет Vtomske.ru, только у 16 из них подтвердился трихинеллез. Из заболевших трое — жители Томска и один барнаулец. Нашего земляка вместе с томичами увезли в клинику СибГМУ. В числе пострадавших два ребенка.

Из сообщения пресс-службы СибГМУ:

В инфекционной клинике СибГМУ находятся пять пациентов. Их состояние удовлетворительное, наблюдается положительная динамика. Одна пациентка была доставлена из Верхнекетского района санитарной авиацией, три жителя Томска и житель Барнаула, которые также употребляли мясо медведя из Верхнекетского района, обратились за медпомощью самостоятельно.

В облздраве пока не знают, как в поселок попало зараженное мясо.

Справка

Трихинеллез — одно из серьезных паразитологических заболеваний человека. Источником паразитоза в природных очагах являются дикие животные — кабаны, барсуки, медведи бурые и белые, лиса, нутрия. Человек заражается при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного зараженного мяса. Заболевание протекает мучительно, сопровождается сильными мышечными болями. В особо тяжелых случаях возможен летальный исход.