Врачи назвали 10 самых бесполезных процедур, в том числе — компьютерную томографию

Ученые из Университета Мэриленда (США) назвали 10 самых неэффективных диагностических процедур (в частности, компьютерная томография, КТ) и методов лечения, пишет Science Alert.
Основные положения публикации излагает РИА Новости.
Исследователи искали в базе данных медицинских и биологических публикаций статьи, где встречались понятия "чрезмерное использование", а также упоминания об "избыточных, неподходящих и необязательных" способах лечения. Поиск дал более двух тысяч результатов, из которых в итоге было выделено 122 доклада. В них говорилось о случаях, когда терапия, скорее, нанесла бы пациенту вред, нежели помогла вылечиться.
Самым спорным методом диагностики оказалась трансэзофагеальная эхокардиография. При этой процедуре сердечно-сосудистая система человека исследуется через датчик, помещенный в пищевод. По мнению ученых, дополнительная информация, которую можно получить этим методом, не оправдывает риски, связанные с обезболиванием.
Следом идет КТ-аниография легких, позволяющая узнать состояние кровотока в теле при помощи специального компьютера. Как отмечают исследователи, при этой процедуре человек получает дозу радиации.
Замыкает тройку компьютерная томография (КТ), проводимая у пациентов с симптомами легких респираторных расстройств. В таком случае КТ не приносит практически никакой пользы в лечении: например, снимки могут указать на наличие у пациента какой-нибудь несуществующей патологии.
В рейтинг также вошли УЗИ каротидной артерии, стентирование, агрессивные методы лечения рака предстательной железы и даже применение антибиотиков. Они далеко не всегда оказываются полезными: согласно исследованию, с 2010 по 2011 год на 1000 человек пришлось 506 рецептов, и только в 353 случаях это помогло пациентам выздороветь, пишет bfm.ru.
Эти методы диагностики действительно устарели. Как и многие методы лечения, которые все еще используются в России.
Давид Мелик-Гусейнов,
директор ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента:
Они молодцы. Они признались во всеуслышание, что есть какие-то моменты, связанные с заблуждением в медицине. Эти заблуждения могут очень дорого стоить налогоплательщикам или тем, кто страхуется. Но они не стесняются говорить, что какие-то конкретные методы диагностики или лечения являются неэффективными и по большому счету от них нужно отказываться. В России тоже такие методы диагностики и лечения имеются. Наверное, каждый россиянин хорошо знает суперсовременный способ лечения — это капельница. У нас пациент, если лег в больницу и ему не поставили капельницу, то он, считайте, зря лег в больницу. В подавляющем большинстве случаев такой метод лечения, как капельница, даже если мы используем эту методику, в подавляющем большинстве случаев она не показана. Она неэффективна, она не приносит никакой пользы пациенту. Исключительно психологический комфорт — человек видит, его чем-то капают. Споры об эффективности тех или иных технологий никогда не закончатся. Каждый год мы становимся свидетелями таких громких объявлений. Печально, что эти объявления чаще всего делают наши американские партнеры. Хочется, чтобы российские ученые, российские врачи тоже об этом говорили и революционно заявляли.
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