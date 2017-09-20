Жителей Алтайского края спросят, хотят ли они плодиться и размножаться

Как рассказала заместитель руководителя Алтайкрайстата Ирина Супонина, опрашивать будут женщин в возрасте от 18 до 44 лет и мужчин в возрасте 18-60 лет.

Что будут спрашивать у интервьюируемых:

состоят ли они в браке,

есть ли дети,

планируется ли в семье рождение еще ребенка.

Как рассказали в Крайстате, гарантируется полная конфиденциальность данных и защита предоставленной информации. Результаты наблюдения будут использоваться в обезличенном виде для разработки новых мер поддержки семьи, материнства и детей.

Проводить предстоящее выборочное обследование будут специально обученные интервьюеры с использованием электронных вопросников портативных планшетных компьютеров. Переписчик при себе будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.

Всего в этом опросе примут участие 15 тысяч человек по всей России. Результаты выборочного обследования лягут в основу разработки новых стратегий в области народонаселения, по ним специалисты намерены изучить социально-демографические факторы, влияющие на уровень рождаемости в России.