Жителей Алтайского края спросят, хотят ли они плодиться и размножаться

В Алтайском крае с 21 сентября начнут опрашивать жителей по поводу интимной жизни. Т.н. выборочное наблюдение репродуктивных планов населения будут проводить до 5 октября. Всего обследование пройдет в 480 домохозяйствах края: в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Камне-на-Оби, Славгороде, а также в ряде сел, например, в Санниково Первомайского района, Прутском Павловского района и других.
Как рассказала заместитель руководителя Алтайкрайстата Ирина Супонина, опрашивать будут женщин в возрасте от 18 до 44 лет и мужчин в возрасте 18-60 лет.
Что будут спрашивать у интервьюируемых:
- состоят ли они в браке,
- есть ли дети,
- планируется ли в семье рождение еще ребенка.
Как рассказали в Крайстате, гарантируется полная конфиденциальность данных и защита предоставленной информации. Результаты наблюдения будут использоваться в обезличенном виде для разработки новых мер поддержки семьи, материнства и детей.
Проводить предстоящее выборочное обследование будут специально обученные интервьюеры с использованием электронных вопросников портативных планшетных компьютеров. Переписчик при себе будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.
Всего в этом опросе примут участие 15 тысяч человек по всей России. Результаты выборочного обследования лягут в основу разработки новых стратегий в области народонаселения, по ним специалисты намерены изучить социально-демографические факторы, влияющие на уровень рождаемости в России.
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