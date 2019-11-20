Алтайская бизнес-леди взялась за ловлю рыбы, чтобы поставлять ее в рестораны Европы и США

Предпринимательница из Барнаула Светлана Шустова, руководящая предприятием по переработке рыбы «Диаф», готова увеличить поставки продукции на экспорт. Для этого она решила самостоятельно заняться добычей сырья в Завьяловском районе.

По словам Светланы Шустовой, филе окуня компания «Диаф» отправляет сегодня в США, Германию, Данию, Швейцарию. Там его используют преимущественно в сегменте HoReCa. Спрос на продукцию высокий — график поставок расписан на год вперед.

Светлана Шустова,

руководитель предприятия «Диаф»:

Проблема в сырьевой базе. Все знают, чтобы отправить продукцию на экспорт, надо соответствовать множеству требований. А что такое наши рыбаки — поехали на лодочке, привезли, выгрузили. Нужны квоты, разрешения и предприятия на берегу. Мы могли бы вывозить намного больше продукции, но сырьевая база нас подводит.

Чтобы разрешить ситуацию, компания «Диаф» решила самостоятельно заниматься ловлей рыбы в Завьяловском районе, арендовав там несколько озер.

Глава района Николай Губерт это подтвердил. «Очень хорошие партнеры», — сообщил он.

Производство рыбы на Алтае Анна Зайкова

Что еще отправляют в Европу

Ранее в ходе он-лайн форума замначальника Алтайпищепрома Александр Кондыков рассказывал, что в страны Европейского Союза отправляется не только алтайская рыба.

Александр Кондыков,

заместитель начальника управлениря Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Европейские страны являются перспективным направлением развития экспорта алтайской продукции. В 2018 году осуществлялись поставки сыров и творога во Францию, молока, яиц, сыра, масла и меда − в Польшу, Армению и Беларусь, злаков и продуктов из муки и круп − в Чехию, Болгарию, Грузию, Литву. Рапсовое масло из Алтайского края отгружали в Нидерланды.

Напомним, в конце 2018 года была принята региональная программа развития экспорта продукции АПК. Согласно документу, к 2024 году вывоз продовольствия из Алтайского края должен увеличиться до 501 млн долларов в денежном эквиваленте.