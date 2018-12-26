Алтайским экспортерам продовольствия увеличили субсидии и обозначили планы

В числе субсидированных оказались такие компании как «Алейскзернопродукт», «Меркурий», «Алтайские мельницы», «Алтай Эко Сорт», «Алтайская сказка» и другие.
Им компенсируют часть фактически понесенных затрат при транспортировке своей продукции железнодорожным транспортом, или автомобильным, но в сочетании с жд, на внешние рынки.
Механизм господдержки данного направления заработал с 2017 года. Тогда общая сумма субсидий, выделенных алтайским предприятиям, составила 25 млн рублей. Компенсации тогда получили восемь компаний.
В 2018 году государство расширило список субсидируемых продуктов, добавив в него рапсовое и льняное масла, лузгу гречихи, продукты, используемые для кормления животных.
Число направлений экспортных поставок расширилось за счет транзитных поставок в КНР через Казахстан, в среднеазиатские республики через Казахстан, в Азербайджан, Иран и Индию, Европейский союз, а также в других направлениях.
Что будет дальше?
В декабре в Алтайском крае утвердили региональный проект «Экспорт продукции АПК», в котором прописали серьезный рост объемов вывоза продовольствия из региона. К 2024 году в денежном выражении он должен составить 501 млн долларов. По итогам 2018 года этот показатель составит 185 млн.
Больше всего из края планируется вывозить растительного масла — на 130 млн долларов, мясной и молочной продукции — на 15 млн и злаковых — на 28 млн долларов.
При этом разработчики проекта отмечают: его реализации могут помешать определенные риски — снижение урожайности, увеличение транспортных расходов, ужесточение требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран и многое другое.
Ранее губернатор Виктор Томенко отмечал, что наращивание экспорта продовольствия является одной из основных задач региона, которые ставит президент Путин.