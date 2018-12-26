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Алтайские продукты
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Алтайским экспортерам продовольствия увеличили субсидии и обозначили планы

По итогам 2018 года 28 алтайских предприятий получат из федерального бюджета субсидии в размере 101 млн рублей. Таким образом государство компенсирует им часть затрат за транспортировку продукции на экспорт. В ближайшее годы вывоз продовольствия из Алтайского края должен увеличиться до 500 млн долларов. По крайней мере, так считают местные чиновники.

На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа".
На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа".
Анна Зайкова

В числе субсидированных оказались такие компании как «Алейскзернопродукт», «Меркурий», «Алтайские мельницы», «Алтай Эко Сорт», «Алтайская сказка» и другие.

Им компенсируют часть фактически понесенных затрат при транспортировке своей продукции железнодорожным транспортом, или автомобильным, но в сочетании с жд, на внешние рынки.

Механизм господдержки данного направления заработал с 2017 года. Тогда общая сумма субсидий, выделенных алтайским предприятиям, составила 25 млн рублей. Компенсации тогда получили восемь компаний.

Лузга гречихи
Лузга гречихи
Олег Богданов

В 2018 году государство расширило список субсидируемых продуктов, добавив в него рапсовое и льняное масла, лузгу гречихи, продукты, используемые для кормления животных.

Число направлений экспортных поставок расширилось за счет транзитных поставок в КНР через Казахстан, в среднеазиатские республики через Казахстан, в Азербайджан, Иран и Индию, Европейский союз, а также в других направлениях.

Что будет дальше?

В декабре в Алтайском крае утвердили региональный проект «Экспорт продукции АПК», в котором прописали серьезный рост объемов вывоза продовольствия из региона. К 2024 году в денежном выражении он должен составить 501 млн долларов. По итогам 2018 года этот показатель составит 185 млн.

Больше всего из края планируется вывозить растительного масла — на 130 млн долларов, мясной и молочной продукции — на 15 млн и злаковых — на 28 млн долларов.

Мука &quot;Алейка&quot;
Мука «Алейка»
архив ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова

При этом разработчики проекта отмечают: его реализации могут помешать определенные риски — снижение урожайности, увеличение транспортных расходов, ужесточение требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран и многое другое.

Ранее губернатор Виктор Томенко отмечал, что наращивание экспорта продовольствия является одной из основных задач региона, которые ставит президент Путин.

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