Алтайским экспортерам продовольствия увеличили субсидии и обозначили планы

По итогам 2018 года 28 алтайских предприятий получат из федерального бюджета субсидии в размере 101 млн рублей. Таким образом государство компенсирует им часть затрат за транспортировку продукции на экспорт. В ближайшее годы вывоз продовольствия из Алтайского края должен увеличиться до 500 млн долларов. По крайней мере, так считают местные чиновники.

В числе субсидированных оказались такие компании как «Алейскзернопродукт», «Меркурий», «Алтайские мельницы», «Алтай Эко Сорт», «Алтайская сказка» и другие.

Им компенсируют часть фактически понесенных затрат при транспортировке своей продукции железнодорожным транспортом, или автомобильным, но в сочетании с жд, на внешние рынки.

Механизм господдержки данного направления заработал с 2017 года. Тогда общая сумма субсидий, выделенных алтайским предприятиям, составила 25 млн рублей. Компенсации тогда получили восемь компаний.

Лузга гречихи Олег Богданов

В 2018 году государство расширило список субсидируемых продуктов, добавив в него рапсовое и льняное масла, лузгу гречихи, продукты, используемые для кормления животных.

Число направлений экспортных поставок расширилось за счет транзитных поставок в КНР через Казахстан, в среднеазиатские республики через Казахстан, в Азербайджан, Иран и Индию, Европейский союз, а также в других направлениях.

Что будет дальше?

В декабре в Алтайском крае утвердили региональный проект «Экспорт продукции АПК», в котором прописали серьезный рост объемов вывоза продовольствия из региона. К 2024 году в денежном выражении он должен составить 501 млн долларов. По итогам 2018 года этот показатель составит 185 млн.

Больше всего из края планируется вывозить растительного масла — на 130 млн долларов, мясной и молочной продукции — на 15 млн и злаковых — на 28 млн долларов.

Мука «Алейка» архив ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова

При этом разработчики проекта отмечают: его реализации могут помешать определенные риски — снижение урожайности, увеличение транспортных расходов, ужесточение требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран и многое другое.

Ранее губернатор Виктор Томенко отмечал, что наращивание экспорта продовольствия является одной из основных задач региона, которые ставит президент Путин.