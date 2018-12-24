Директор завода «Плавыч» рассказал о «великой радости импортозамещения» и сыре в тюбиках

В ближайшие два года барнаульский завод «Плавыч» планирует завершить крупный инвестпроект, который позволит существенно увеличить производство. Но руководство предприятия не спешит форсировать ход событий. Основатель компании Владимир Емелин придерживается принципа: есть деньги — значит строимся, в кредитную кабалу не лезем. О своих планах на будущее он рассказал в интервью редакции altapress.ru.

— Владимир Павлович , в августе 2014 года , когда мы с вами последний раз обстоятельно общались, в России как раз ввели продовольственные санкции. В стране заговорили о таком явлении , как импортозамещение. За это время вы уверовали , что оно возможно?

— Конечно, мы приняли этот процесс с великой радостью. Он позволил нам легко войти на рынок с новыми продуктами, увереннее вести переговоры с торговыми сетями. До этого они больше акцентировали внимание на западных производителях, нас особо не принимали в расчет. Объемы производства высокомаржинальной продукции за четыре года увеличились примерно на 30%.

— Новые продукты — это аналоги импортного сыра Philadelphia , которые вы выпустили после введения эмбарго?

— Просто так совпало. Эти продукты мы планировали запустить задолго до продовольственных санкций. К осени 2014 года у нас было уже готово оборудование для производства, упаковка.

Алтайский «Плавыч» начал производить альтернативу импортной «Филадельфии» управление Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям

— Какие-то негативные последствия санкций вы ощутили?

— Скорее нет. Были, конечно, свои сложности. Торговые сети стали более требовательными, начались регулярные проверки. Но нас, производителей, это только дисциплинирует.

Сыр в тюбиках

— За последние годы на волне импортозамещения количество конкурентов у вас увеличилось?

— Конкуренция в сегменте плавленых сыров практически не изменилась, так как на тот момент многие крупные зарубежные компании имели свое производство в России. Изменились только сырьевые потоки: мы, как и другие наши коллеги, львиную долю сырья теперь приобретаем в России и в странах Таможенного союза.

— Вам же делала предложение о сотрудничестве финская компания Valio. Не жалеете , что отказали?

— Мы не отказывали, даже дали согласие. Представители Valio должны были приехать к нам на завод, но что-то в последний момент изменилось. Сейчас думаю, что может оно и к лучшему. В европейской части страны у них уже есть свой завод.

Основатель барнаульского завода «Плавыч» Владимир Емелин Анна Зайкова

— В 2014—2015 годах вы запустили целую линейку импортозаместительных сыров. Тогда это было популярно. А сейчас что хочет покупатель?

— У нас есть несколько проектов, которые планируем реализовать этой зимой. Например, плавленный сыр в тубах. В такую упаковку планируем фасовать творожный и пастообразный сыр. Сейчас монтируем установку по производству аэрированных сыров, наполненных воздухом. Помимо этого намерены выпустить на рынок порционный сыр типа моцарелла по 70 граммов, который можно тут же открыть и потереть в готовое блюдо.

В борьбе с фальсификатом

— В последние годы молочный рынок постоянно будоражат истории с фальсификатом. Доходило до того , что 70% российских сыров называли поддельными. Вы с такими случаями сталкивались?

— Конечно. Год назад на предприятии оборудовали специальную лабораторию для контроля входящего сырья. Аналогов ей нет ни у одного производителя плавленых сыров в крае. Теперь ежедневно анализируем качество сыров, масла, творога, поступающих на переработку, оцениваем свою готовую продукцию. На это уходит всего 3−4 часа. Когда мы отправляли сырье на стороннее исследование, это занимало около 10 дней.

— Это недешевое удовольствие?

— На покупку оборудования для этой лаборатории ушло более 5 млн рублей. Но это не так важно. Если из-за фальсификата тебя могут выкинуть из торговых сетей, потери будут значительно выше.

Производство сыра на заводе «Плавыч». Анна Зайкова

— А ваши конкуренты насколько честно в этом отношении работают?

— Нам сложно судить об этом. Но могу сказать точно, сейчас большое внимание уделяется борьбе с фальсификатом как со стороны государства, так и со стороны торговых сетей. Для нас репутация имеет значение, мы держим марку. Кто-то, возможно, к этому относится иначе.

Вывозят за пределы края

— Вы когда-то рассказывали, что всего 5% ваших сыров продается в Алтайском крае. Сейчас это соотношение изменилось?

— Да, оно увеличилось за счет расширения торговых сетей. Из федералов, с кем мы хорошо работаем, могу назвать METRO, «Ашан», «Ленту». Активно развиваем сетевые бренды, выпуская для крупных ритейлеров продукцию под собственными торговыми марками. Сейчас этот сегмент занимает 20−25% от общего производства.

Когда мы только начинали работать, в Алтайском крае было более 50 молочных предприятий, каждое имело цех по производству плавленых сыров. И вся их продукция была ориентирована на местный рынок. Мы же сразу решили, что будем свой плавленый сыр вывозить за пределы региона. Страна у нас большая.

— Что с поставками в ЕС , окончательно прекратились?

— Это произошло еще в 2015 году. Сейчас контейнерами наш сыр отправляется только в Соединенные Штаты Америки, и то совсем небольшими партиями.

— В ноябре ИД «Алтапресс» проводил экспертный совет с представителями пищевой отрасли. Каждый из присутствующих рассказывал , сколько продукции отправляет в Китай. Вы в этом направлении работаете?

— У нас были попытки зайти в Китай, но сделать это очень сложно. В этой стране своя политика: инвестор должен приехать и построить завод на территории самого государства. Надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится. Мы постоянно находимся в контакте с нашими китайскими партнерами. Интерес к алтайской продукции в Китае есть, осталось только убрать административные барьеры. Нам на это повлиять сложно.

Владимир Емелин на церемонияи награждения премии «Менеджер года». Барнаул , 11 декабря 2018 года. Владимир Вдовин

Серьезное расширение

— Пару лет назад вы приступили к реализации нового инвестиционного проекта. На каком этапе он сейчас?

— Мы строим порядка 7 тысяч квадратных метров дополнительных площадей. Полностью завершить проект планируем к 2020 году. Это позволит нам увеличить объемы выпуска продукции на 40−50%, расширить ассортиментную линейку. Сама логистика производства станет более четкой.

Часть оборудования по подготовке и переработке сырья — отечественного производства. Фасовочные линии импортные — из Германии и Италии.

— Сумму инвестиций может назвать?

— Порядка 100−120 млн рублей, из которых 40 млн мы уже вложили в строительство.

— Вы раньше говорили , что государственной поддержкой принципиально не пользуетесь. Ваша позиция не изменилась?

— Нет. Иногда для пополнения оборотных средств пользуемся банковскими кредитами, работаем в этом направлении со Сбербанком. Нам этого вполне достаточно.

Мы уже научены горьким опытом своих коллег, что увлекаться кредитами не стоит. Череда банкротных дел в пищевой отрасли тому доказательство.

Я придерживаюсь позиции, что тратить нужно ровно столько, сколько зарабатываешь. Это еще из молодости идет, тогда ведь не было кредитов. Появились свободные деньги — купил что-то: холодильник, диван или ковер. Занимать большие деньги на стороне — это уже зона риска, мало ли что может произойти.

Основатель барнаульского завода «Плавыч» Владимир Емелин Анна Зайкова

— Так чем , по вашему мнению , плоха господдержка?

— Государственная поддержка совсем не плоха. Здорово, что пищевой отрасли уделяют внимание. Мы просто работаем по старинке, без сторонней помощи. В каких-то моментах это медленно, но зато спокойнее. Риски только наши.

Специальный вопрос

— Владимир Павлович , как вообще появилась идея заняться таким узким сегментом? В Алтайском крае присутствуют предприятия , для которых выпуск плавленых сыров это лишь часть производства.

— Когда в начале 90-х годов в России была разрешена так называемая свободная торговля, мне предложили закупать на Алтае нестандартный некондиционный сыр, поставлять его в Новосибирск, а взамен получать уже готовый плавленый продукт. Потом мне надоело кормить чужого дядю. Решил попробовать открыть собственное производство. Сначала арендовали площади маслосырозавода в Шипунове. В 2004 году открыли завод в Барнауле.

О чем еще рассказал собеседник

Об истории плавленого сыра — Насколько я знаю, идейным вдохновителем производства плавленого сыра в России был председатель совета министров СССР Алексей Косыгин. В XX веке на молочных заводах в летнее время не хватало мощностей для созревания твердых сыров, поэтому начали открывать маслосырбазы, где продукция дозревала. При этих базах открывались цеха, где излишки продукции переплавлялись. Так все и пошло. Об европейских традициях — В Европе покупатели предпочитают сливочные плавленые сыры. Продукцию с добавками (грибами или ветчиной) они вообще не воспринимают. В нашей стране все наоборот. У нас есть сырные ассорти в «треугольничках» двух видов: классическое сливочное и с ингредиентами. Так вот, последнее в России продается гораздо лучше. О собственном молочном хозяйстве — В 2015 году у моего приятеля было молочное предприятие в Заринском районе, которое он бездумно продал. А там было все: ферма, земля для заготовки кормов, скот. Предприятие можно было развивать дальше. Сейчас я понимаю, что это направление могло бы быть нам интересным. При удачном стечении обстоятельств мы готовы вернуться к этой теме. О кадрах — Каждого технолога я воспитал сам. Специально смотрел, как человек работает, как относится к своему делу, есть ли у него организаторские способности. По тому, как работник моет оборудование, мне было ясно, станет ли он мастером или нет. Затем самых способных отправляли на обучение. Раньше я сам составлял и отрабатывал рецептуры, затем у меня появились помощники. Так и сложилась наша команда.

Что известно о Владимире Емелине?

Владимир Павлович Емелин родился 18 сентября 1956 года в барнаульском поселке Восточном. Здесь же окончил среднюю школу. После службы в армии учился в экономическом техникуме. Высшее образование получил во Всероссийском заочном финансовом институте. В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию.

«Когда началась перестройка, меня затянула всевозможная хаосная торговля», — рассказал Владимир Емелин. Сначала он размещал заказы на изготовление плавленых сыров на различных предприятиях края. В 2004 году открыл собственный завод в Барнауле. В 2006 году Владимир Емелин одним из первых получил звание «Лучший предприниматель Алтайского края». Также он удостоен ряда других почетных званий.

Женат, воспитал дочь. Сейчас у Владимира Емелина уже трое внуков.

Факт

Больше 10 лет назад Владимир Емелин за собственные средства построил на своей родине, в поселке Восточном, открытую футбольную площадку. В 2014 году здесь постелили современный искусственный газон. Сейчас меценат задумывает о полноценном спортивном комплексе.