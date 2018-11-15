Как алтайские производители продовольствия завоевывают Москву и зарубежные рынки

«Главное сегодня не произвести продукцию, а продать ее», — так обозначил главный вопрос для алтайского АПК Александр Большаков, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности края, на отраслевом экспертном совете. Выступил Большаков кратко, сказав, что пришел послушать руководителей: какова их стратегия и какая им нужна поддержка со стороны власти. На эту тему и поговорили участники встречи, прошедшей в барнаульском ресторане «Булыгин» по инициативе ИД «Алтапресс».

Звание кормильца

Всероссийский кормилец Алтайский край давно столкнулся с проблемой: наши традиционные рынки сбыта в алтайских продуктах уже не очень-то и нуждаются. Население Сибири и Дальнего Востока не растет — напротив, только сокращается. Доходы его пока тоже. Между тем, в этих регионах научились производить продовольствие сами.

«За исключением особых культур, которые растут только на юге Сибири (это в первую очередь гречиха) все остальное выращивают во всех традиционных для нас регионах поставки», — говорит Валерий Гачман, президент Союза зерноперерабочиков Алтая.

И не просто выращивают — тут же на месте его и перерабатывают.

Самодостаточными по производству продовольствия стали и промышленный Красноярский край, и «страна угольщиков» Кузбасс. Оба региона, как и Новосибирская область, с успехом оспаривают звание «всероссийского кормильца». Ведь и они, как Алтай, тоже стали экспортерами.

Валерий Гачман. Анна Зайкова.

«Внешние рынки — то, на что мы должны ориентировать свои силы, — считает Валерий Гачман. — И все наши взоры, командировки, поездки и контракты на протяжении последних пяти лет (а особенно последних трех) обращены в сторону Юго-Восточной Азии. Если Алтайский край освоит этот рынок, то потенциал, заложенный природой, будет востребован».

Курс на Восток

Курс на освоение внешних рынков поставлен и федеральным проектом «Экспорт продукции АПК», пояснил Александр Большаков. У Алтайского края в нем есть свой раздел — региональный проект подан на утверждение в Минсельхоз.

«Наша задача — к 2024 году увеличить объем экспорта сельхозпродукции и продуктов ее переработки до $660 млн. То есть экспортировать в 2,5 раза больше, чем в конце 2017 года», — пояснил руководитель ведомства.

Проект явно совпадает с задачами расширения рынков, которые ставят себе и руководители предприятий АПК. Алтайскую муку уже едят в Юго-Восточной Азии: Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее, Таиланде.

«С Китаем работать очень сложно. Тем не менее, хоть и не семимильными шагами, но мы двигаемся в этом направлении достаточно устойчиво. Этот рынок становится для нас все более понятным», — продолжает Валерий Гачман.

Экспертный совет руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей , ноябрь , 2018. Анна Зайкова.

Бальзамы завода «Тейси» нашли потребителей в Китае, рассказал гендиректор предприятия Максим Байкалов. Травяные чаи, сыродавленное масло и тоже бальзамы бийской компании «Алтай-Селигор» уже востребованы в Казахстане, Беларуси и Киргизии, и как раз сейчас компания ведет переговоры с Узбекистаном, Китаем и Вьетнамом, рассказала гендиректор Наталья Трусова.

О поставках в Китай подсолнечного эко-масла-спрея договаривается и предприятие из Павловска «Диво Алтай». В этой компании, впрочем, не исключают и западные рынки: «Есть потенциальные покупатели в Германии и Франции», — добавила финансовый директор Яна Попова.

Курс на Москву

Между тем, освоение внешних рынков — только одна из возможных стратегий развития алтайского АПК. «Барнаульский молочный комбинат» еще несколько лет назад открыл представительство в Москве и сейчас поставляет в столицу значительные объемы.

В состав «БМК» сейчас входит пять сыродельных заводов, пояснил гендиректор Александр Балушкин. Три из них производят сырный продукт, два — сыры.

«Те сыры, которые являются гордостью края — швейцарский, горный, советский, — мы продаем, в основном, в европейскую часть России, доля продажи на рынке края достаточно низкая», — пояснил Балушкин.

Выйти на рынок Москвы с молоком долговременного хранения намеревается и госпредприятие «Модест», сказала его гендиректор Антонида Устинова. При этом продукция предприятия уже присутствует в Томске и, возможно, появится в Красноярске. На поставки в столицу эко-масла рассчитывает и «Диво-Алтай».

Другие производители, впрочем, с успехом торгуют с регионами, несмотря на жесткую конкуренцию. К примеру, бийский производитель замороженных полуфабрикатов «Меленка» работает на рынке Западной Сибири и имеет контракты с партнерами из Иркутской области, Дальнего Востока и Екатеринбурга, сказал Олег Сергеев, гендиректор «Меленки».

Новинки алтайского АПК

Итоги развития пищевой и перерабатывающей отраслей края в целом оптимистичные: по словам Александра Большакова, «мы не сдаем позиции по зернопереработке и переработке молока, наращиваем объемы переработки мяса».

За счет чего это достигается?

«Мы применяем все инструменты для того, чтобы работать на этом рынке», — коротко резюмировал Александр Балушкин.

И один из инструментов — вывод на рынок новой продукции. К примеру, «Барнаульский молочный комбинат» еще в 2017 году разработал два новых сорта сыра: Romber и Lamboni. Новинки уже поставляют в Москву.

Яна Попова ( «Диво Алтай»). Анна Зайкова.

«Сегодня потребитель привык мыслить стереотипно: если масло — так в ПЭТ-бутылке. Мы ставим задачу поменять культуру потребления в стране с ПЭТ-бутылки на спрей и экологически чистый продукт. Стараюсь создавать вокруг себя сообщество правильного питания, людей, ведущих здоровый образ жизни, которые готовы что-то менять в первую очередь у себя в голове», — рассказала Яна Попова.

Предприятие «Меленка» заключило договор с фермерским хозяйством на выращивание брокколи. По словам Олега Сергеева, «Меленка» вкладывает средства в семена и удобрения, принимает продукцию с поля, перерабатывает ее, замораживает, хранит и реализует.

«Этот проект мы начали в прошлом году, в этом решили повторить. В прошлом году он был убыточным. В этом, думаю, должны выйти на ноль. И если к весне получится смоделировать рентабельную бизнес-модель, компания продолжит его реализацию», — сказал Олег Сергеев.

О чем еще рассказали участники экспертного совета?

О новой продукции

Олег Сергеев,

гендиректор компании «Меленка» ( Бийск):

По нашим оценкам, лишь одна из 20 новинок становится востребованной на рынке. Производители продовольствия становятся опытнее, усиливается конкуренция. В том числе — интеллектуальная конкуренция в создании новинок, и с каждым годом что-то новое предлагать все сложнее. Но, тем не менее, это возможно.

Олег Сергеев ( «Меленка»). Анна Зайкова.

О контейнерных перевозках

Максим Байкалов,

управляющий компании «Тейси»:

Сегодня основные отгрузки осуществляются в контейнерах. Однако стоимость контейнера от Москвы до Владивостока равна стоимости контейнера от Барнаула до Владивостока. При этом срок доставки от Москвы две-три недели, от Барнаула — иногда до двух месяцев.

Наталья Трусова. Анна Зайкова.

О поставках в торговые сети

Для мелких производителей поставка товар в крупные торговые сети зачастую нерешаемая проблема, говорит Максим Байкалов. «Каждая сеть требует от поставщика как минимум „закрыть“ Сибирский федеральный округ. Что такое „закрыть“ округ для небольшой пекарни? Это нереально», — поясняет он.

«В 2002 году мы получили прекрасный шанс: возможность работать по упрощенной системе налогообложения. Сейчас этот эффект пропал, потому что сети говорят: „Мы работаем только с НДС“. Я зарегистрировал предприятие, которое работает с НДС, мы начали поставки конфитюра в „Аникс“, но продукция сразу становится дороже», — пояснил Виктор Евтушенко, исполнительный директор предприятия из Камня-на-Оби «Родник».

Виктор Евтушенко , предприятие «Родник» ( Камень-на-Оби). Анна Зайкова.

О значении медалей

Виктор Евтушенко,

исполнительный директор компании «Родник»: