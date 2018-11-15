Как алтайские производители продовольствия завоевывают Москву и зарубежные рынки

Звание кормильца
Всероссийский кормилец Алтайский край давно столкнулся с проблемой: наши традиционные рынки сбыта в алтайских продуктах уже не очень-то и нуждаются. Население Сибири и Дальнего Востока не растет — напротив, только сокращается. Доходы его пока тоже. Между тем, в этих регионах научились производить продовольствие сами.
«За исключением особых культур, которые растут только на юге Сибири (это в первую очередь гречиха) все остальное выращивают во всех традиционных для нас регионах поставки», — говорит Валерий Гачман, президент Союза зерноперерабочиков Алтая.
И не просто выращивают — тут же на месте его и перерабатывают.
Самодостаточными по производству продовольствия стали и промышленный Красноярский край, и «страна угольщиков» Кузбасс. Оба региона, как и Новосибирская область, с успехом оспаривают звание «всероссийского кормильца». Ведь и они, как Алтай, тоже стали экспортерами.
«Внешние рынки — то, на что мы должны ориентировать свои силы, — считает Валерий Гачман. — И все наши взоры, командировки, поездки и контракты на протяжении последних пяти лет (а особенно последних трех) обращены в сторону Юго-Восточной Азии. Если Алтайский край освоит этот рынок, то потенциал, заложенный природой, будет востребован».
Курс на Восток
Курс на освоение внешних рынков поставлен и федеральным проектом «Экспорт продукции АПК», пояснил Александр Большаков. У Алтайского края в нем есть свой раздел — региональный проект подан на утверждение в Минсельхоз.
«Наша задача — к 2024 году увеличить объем экспорта сельхозпродукции и продуктов ее переработки до $660 млн. То есть экспортировать в 2,5 раза больше, чем в конце 2017 года», — пояснил руководитель ведомства.
Проект явно совпадает с задачами расширения рынков, которые ставят себе и руководители предприятий АПК. Алтайскую муку уже едят в Юго-Восточной Азии: Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее, Таиланде.
«С Китаем работать очень сложно. Тем не менее, хоть и не семимильными шагами, но мы двигаемся в этом направлении достаточно устойчиво. Этот рынок становится для нас все более понятным», — продолжает Валерий Гачман.
Бальзамы завода «Тейси» нашли потребителей в Китае, рассказал гендиректор предприятия Максим Байкалов. Травяные чаи, сыродавленное масло и тоже бальзамы бийской компании «Алтай-Селигор» уже востребованы в Казахстане, Беларуси и Киргизии, и как раз сейчас компания ведет переговоры с Узбекистаном, Китаем и Вьетнамом, рассказала гендиректор Наталья Трусова.
О поставках в Китай подсолнечного эко-масла-спрея договаривается и предприятие из Павловска «Диво Алтай». В этой компании, впрочем, не исключают и западные рынки: «Есть потенциальные покупатели в Германии и Франции», — добавила финансовый директор Яна Попова.
Курс на Москву
Между тем, освоение внешних рынков — только одна из возможных стратегий развития алтайского АПК. «Барнаульский молочный комбинат» еще несколько лет назад открыл представительство в Москве и сейчас поставляет в столицу значительные объемы.
В состав «БМК» сейчас входит пять сыродельных заводов, пояснил гендиректор Александр Балушкин. Три из них производят сырный продукт, два — сыры.
«Те сыры, которые являются гордостью края — швейцарский, горный, советский, — мы продаем, в основном, в европейскую часть России, доля продажи на рынке края достаточно низкая», — пояснил Балушкин.
Выйти на рынок Москвы с молоком долговременного хранения намеревается и госпредприятие «Модест», сказала его гендиректор Антонида Устинова. При этом продукция предприятия уже присутствует в Томске и, возможно, появится в Красноярске. На поставки в столицу эко-масла рассчитывает и «Диво-Алтай».
Другие производители, впрочем, с успехом торгуют с регионами, несмотря на жесткую конкуренцию. К примеру, бийский производитель замороженных полуфабрикатов «Меленка» работает на рынке Западной Сибири и имеет контракты с партнерами из Иркутской области, Дальнего Востока и Екатеринбурга, сказал Олег Сергеев, гендиректор «Меленки».
Новинки алтайского АПК
Итоги развития пищевой и перерабатывающей отраслей края в целом оптимистичные: по словам Александра Большакова, «мы не сдаем позиции по зернопереработке и переработке молока, наращиваем объемы переработки мяса».
За счет чего это достигается?
«Мы применяем все инструменты для того, чтобы работать на этом рынке», — коротко резюмировал Александр Балушкин.
И один из инструментов — вывод на рынок новой продукции. К примеру, «Барнаульский молочный комбинат» еще в 2017 году разработал два новых сорта сыра: Romber и Lamboni. Новинки уже поставляют в Москву.
«Сегодня потребитель привык мыслить стереотипно: если масло — так в ПЭТ-бутылке. Мы ставим задачу поменять культуру потребления в стране с ПЭТ-бутылки на спрей и экологически чистый продукт. Стараюсь создавать вокруг себя сообщество правильного питания, людей, ведущих здоровый образ жизни, которые готовы что-то менять в первую очередь у себя в голове», — рассказала Яна Попова.
Предприятие «Меленка» заключило договор с фермерским хозяйством на выращивание брокколи. По словам Олега Сергеева, «Меленка» вкладывает средства в семена и удобрения, принимает продукцию с поля, перерабатывает ее, замораживает, хранит и реализует.
«Этот проект мы начали в прошлом году, в этом решили повторить. В прошлом году он был убыточным. В этом, думаю, должны выйти на ноль. И если к весне получится смоделировать рентабельную бизнес-модель, компания продолжит его реализацию», — сказал Олег Сергеев.
О чем еще рассказали участники экспертного совета?
О новой продукции
Олег Сергеев,
гендиректор компании «Меленка» (Бийск):
По нашим оценкам, лишь одна из 20 новинок становится востребованной на рынке. Производители продовольствия становятся опытнее, усиливается конкуренция. В том числе — интеллектуальная конкуренция в создании новинок, и с каждым годом что-то новое предлагать все сложнее. Но, тем не менее, это возможно.
О контейнерных перевозках
Максим Байкалов,
управляющий компании «Тейси»:
Сегодня основные отгрузки осуществляются в контейнерах. Однако стоимость контейнера от Москвы до Владивостока равна стоимости контейнера от Барнаула до Владивостока. При этом срок доставки от Москвы две-три недели, от Барнаула — иногда до двух месяцев.
О поставках в торговые сети
Для мелких производителей поставка товар в крупные торговые сети зачастую нерешаемая проблема, говорит Максим Байкалов. «Каждая сеть требует от поставщика как минимум „закрыть“ Сибирский федеральный округ. Что такое „закрыть“ округ для небольшой пекарни? Это нереально», — поясняет он.
«В 2002 году мы получили прекрасный шанс: возможность работать по упрощенной системе налогообложения. Сейчас этот эффект пропал, потому что сети говорят: „Мы работаем только с НДС“. Я зарегистрировал предприятие, которое работает с НДС, мы начали поставки конфитюра в „Аникс“, но продукция сразу становится дороже», — пояснил Виктор Евтушенко, исполнительный директор предприятия из Камня-на-Оби «Родник».
О значении медалей
Виктор Евтушенко,
исполнительный директор компании «Родник»:
Наше предприятие за шесть лет собрало множество медалей, наград и грамот. Мы производим единственный в Сибири морс со сроком хранения девять месяцев, сделанный без консервантов методом горячего розлива. Наш кетчуп ничуть не уступает «Махееву». Такого конфитюра, как наш, на Алтае просто никто не выпускает.
Но когда я приезжаю в магазин со своими медалями, мне говорят: «Дешевче». Или спрашивают: «А ты кто такой?» Отсюда просьба: если мы не хотим загубить хорошую идею, помогите с продвижением и рекламой хотя бы победителям конкурсов «100 лучших товаров Алтая» и «100 лучших товаров России».