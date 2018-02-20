Как в регионе будут распределять господдержку в АПК

В ближайшие дни региональный минсельхоз должен подписать в Москве соглашения по остальным направлениям. Как только это произойдет, ведомство начнет принимать заявки.

Нынешний год для системы государственной поддержки АПК не стал таким "революционным", как 2017-й, но все равно ознаменовался рядом изменений.

Краткое содержание

Льготные кредиты

В прошлом году эта тема была наиболее болезненной. Льготные займы под 5% годовых, которые пообещало государство сельхозпроизводителям и переработчикам, оказались не такими доступными, как хотелось. В итоге первая волна получателей вообще осталась за бортом: желающих получить кредит оказалось значительно больше, чем ожидалось. Снизить градус напряженности удалось только после увеличения первоначального лимита краю с 156 млн рублей до 333 млн. Но и этого оказалось недостаточно. Так, большинство алтайских мукомолов не смогли взять займы по сниженным ставкам на закупку сырья.

В нынешнем году все будет по-другому, заверили на прошлой неделе краевые власти. По словам первого вице-премьера краевого правительства Александра Лукьянова, лимит по льготному кредитованию для региона уже определен, он составит 446 млн рублей (эта сумма пойдет банкам на погашение "выпавших" доходов). Это позволит привлечь около 6 млрд рублей коротких льготных кредитов и 3 млрд — инвестиционных. Их должно хватить, чтобы обеспечить заемными средствами всех желающих, полагает вице-премьер.

С декабря 2017 года аккредитованные банки начали принимать заявки от сельхозпроизводителей. В минсельхозе уточняют: на сегодняшний день уже одобрено и отправлено в Москву почти 400 пакетов документов. Еще 205 находятся в разработке.

В нынешнем году региональные власти сами определяли максимальный размер коротких кредитов. В растениеводстве он составит 70 млн рублей, в животноводстве — 300 млн.

Что касается процентов, то по направлению льготного кредитования они составят около 4,6 годовых. Мало того, у получателей есть возможность и для снижения ставки. Как сообщил 7 февраля на заседании краевого правительства Владимир Богданов, и. о. директора алтайского филиала "Россельхозбанка", на рынке отчетливо прослеживается данная тенденция. Для удобства клиентов в банке даже упростили процедуру рефинансирования.

Ложку дегтя в бочку кредитного "меда" добавляет только процедура сбора документов. Банкиры не скрывают: если хотя бы одна бумажка не отвечает требованиям, заявителю дают от ворот поворот. Как правило, больше всего мороки у сельхозпроизводителей со справкой об отсутствии задолженности в бюджетные и внебюджетные фонды. Порой выходит так, что копеечные суммы в этой выписке заставляют аграриев повторно обращаться в банк. И так по несколько раз.

Единая субсидия

В нынешнем году изменения коснулись и форм поддержки, объединенных в так называемую единую субсидию. Например, с 2018 года существенно возросли выплаты по элитному семеноводству. С этого года в полтора-два раза увеличены ставки по сое, подсолнечнику, рапсу и другим масличным культурам, а также зернобобовым — чечевице, нуту, люпину. По подсчетам регионального минсельхоза, это позволит компенсировать до 70% затрат на их приобретение. С другой стороны, в рамках постановления правительства ограничены цены на реализацию элитных семян. Так, на семена пшеницы — не выше 14 тыс. рублей, сои — 50 тысяч.

С 2018 года в рядах единой субсидии произошло пополнение. Впервые отдельная форма господдержки предусмотрена для производителей говядины. На эти цели уже заложен 91 млн рублей.

Условия предоставления грантов начинающим фермерам тоже изменились. С нынешнего года у получателей этой формы поддержки появилась возможность приобретать скот на алтайских племпредприятиях с дисконтом. Объемы выделяемых средств остались прежними: максимальный размер гранта для начинающих фермеров — 3 млн руб­лей, на развитие семейных ферм — 30 млн рублей.

Погектарная и молочная субсидии

Как и в прошлом году, распределение погектарных субсидий будет осуществляться дифференцированно. Учитываться будет почвенно-климатическая зона получателя, наличие животноводства (от 50 голов и более), уровень заработной платы, достигнутый уровень урожайности культур. Сохранится требование проверки семян на посевные качества.

В нынешнем году к стандартному набору документов получателю придется приложить паспорт землепользователя. Получить его можно в личном кабинете новой программы "Геоинформационная система Алтайского края". В настоящее время в ней уже загружены контуры более 135 тысяч участков. В региональном минсельхозе полагают: новое требование подтолкнет сельхозпроизводителей и муниципальные власти к решению вопросов по оформлению и использованию земель.

Еще один важный момент: в нынешнем году к числу субсидированных культур был добавлен лен-долгунец. В погектарном списке осталась и гречиха. Хотя еще пару месяцев назад обсуждался вопрос о ее исключении. Слишком уж много в России стало "гречеводов".

Что касается распределения субсидий на литр товарного молока, то здесь особых изменений не произошло. Снизился лишь общий объем выделяемых средств. Алтайский край, как и в прошлом году, не выполняет нормативный уровень по надоям на одну корову, обозначенный Минсельхозом в 5 тыс. кг. А значит, не может претендовать на повышенные федеральные выплаты.

Объем федеральных и краевых субсидий по основным направлениям, млн рублей