Эксперты посмотрели из космоса, что происходит с озимыми на Алтае

Национальный союз агростраховщиков (НСА) провел космический мониторинг озимых культур в Алтайском крае. Вывод неутешительный: состояние посевов на юге региона вызывает опасение. Здесь высота снежного покрова местами не превышает 3-6 см, что для зимовки растений при таких низких температурах, как было в конце января, крайне неблагоприятно. В таких условиях высок риск гибели озимых.
Корней Биждов,
президент Национального союза агростраховщиков:
— По данным космического мониторинга, особую озабоченность вызывает состояние озимых культур в Третьяковском, Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Усть-Калманском и Усть-Пристанском районах. В третьей декаде января здесь отмечались ночные температуры от -32 до -42. При этом высота снежного покрова не превышала 3-6 см. Усугубил ситуацию тот фактор, что происходило это на протяжении 7-8 дней подряд, начиная с 19-20 января.
По оценке эксперта, более благоприятные условия в центральной и восточной и северной зонах края, где высота снега доходит до 35-50 см и сформировавшийся снежный покров способен защитить озимые культуры.
Корней Биждов,
президент Национального союза агростраховщиков:
— По данным космического мониторинга, в ближайшие десять дней температурный фон в Алтайском крае придет в норму и будет близок к средним многолетним значениям. Но оптимизма аграриям это внушать не должно, так как ночные температуры в этот период будут держаться на уровне -20 -25, и существенных осадков при этом не прогнозируется. Другими словами, снежный покров в 3-6 см вряд ли сможет при таких морозах обеспечить достойную защиту озимым.
По словам руководства НСА, объемы агрострахования урожая в Алтайском крае, который по праву считается одной из житниц страны, крайне недостаточны. Так, в 2017 году аграрии региона заключили лишь 28 договоров с господдержкой. При этом застрахованная площадь снизилась на 8% и составила чуть более 177 тысяч га. Сумма страховой премии составила 32,7 млн рублей, из них органы АПК перечислили субсидий 15,9 млн рублей.
В 2017 году аграрии региона заключили всего два договора с господдержкой по озимым культурам. Застрахованная площадь составила 1,3 тысяч га, страховая премия – 788 тысяч рублей, а субсидии по данным договорам органы АПК не перечислили.
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