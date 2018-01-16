Финуправляющий: известный алтайский фермер вел дела по принципу финансовой пирамиды

Суд признал Валерия Сарайкина банкротом 15 ноября 2016 года — через 19 месяцев после его смерти. Итоги анализа его деятельности в последние годы работы его финансовый управляющий Михаил Олейник опубликовал 10 января.

Олейник пришел к выводу: бухгалтерская отчетность предпринимателя была недостоверной. Он должен кредиторам 121,845 млн рублей, тогда как по бухгалтерии — 86,8 млн. То есть на 41% меньше.

Не шаблонные подходы

В работе Сарайкин использовал не шаблонные подходы, писали о нем СМИ. Он, например, разработал и запатентовал устройство для подбора потерь осыпавшихся культур, придумал новую конструкцию для протравки семян. Он был настроен на результат: чтобы разобраться в специфике аграрного дела, прочитал 21 учебник.

В 2008 году его признали одним из лучших предпринимателей Барнаула (он имел барнаульскую прописку), а в 2011 году на базе его хозяйства в Новоповалихе Первомайского района прошел демонстрационный показ опытных участков — это был международный семинар "Европейские технологии на полях Алтайского края".

Оборотная сторона

Но, как показывает анализ Михаила Олейника, фермер брал займы, как правило, под кабальные проценты. И не возвращал их.

Поначалу они были редкими и небольшими. Так, в 2010 году он получил в ломбарде 1,1 млн под 42% годовых, в 2012 году 1 млн под 72% годовых — и тоже в ломбарде. Оба займа он не вернул.

Со временем объем заимствований нарастал. В 2013 году он взял два займа у частных лиц на 8,45 млн рублей. В 2014-м — уже восемь, и, в основном, у частных лиц и под высокие проценты (до 72% годовых).

Источник altapress.ru рассказывал: в 2014 году хозяйство Сарайкина сильно пострадало от засухи — этим, собственно, он и объяснял появление у него финансовых проблем. По каким причинам у известного фермера не нашлось более дешевых вариантов решения проблем, неясно.

Впрочем, тот год был сложным для всего алтайского АПК: от паводка тогда пострадали 16,5 тыс. гектаров в 17 районах, посевы на площади 17 тыс. га повредил град, на площади 165 тыс. га — засуха.

По принципу пирамиды

Так или иначе, с 2013 года по первый квартал 2015 года Сарайкин привлек займы на 22,7 млн рублей (проценты сюда не входят), а затраты на производство за это время составили 39 млн. Вернул он кредиторам только более дешевые банковские кредиты, но и то, увы, частично.

После смерти он остался должен и банку, и "Росагролизингу", и большому количеству частных и юридических лиц, включая заимодавцев и поставщиков.

В итоге Олейник сделал вывод, что Сарайкин привлекал деньги третьих лиц, заведомо рассчитывая их не возвращать.

Из отчета финансового управляющего Михаила Олейника: