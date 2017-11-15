Объявят ли ЧС из-за цен на зерно, и какие меры рассматривают власти на Алтае и в Сибири

Эксперты отмечают: никакого особого режима в данном случае ожидать не стоит. ЧС может быть связана лишь с природными катаклизмами, но никак не с падением цен. Вместо этого правительство готово рассмотреть более реалистичные варианты выхода из кризиса. Речь идет о возобновлении интервенционных торгов, хотя бы в точечном формате, льготной транспортировке сибирского зерна и продуктов перемола на экспорт и решении вопроса по пролонгации кредитов.

Все эти темы обсуждались 13 ноября в Новосибирске на совещании с регионами под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова. В ближайшее время ведомство будет прорабатывать предложения сибиряков. Надо сказать, что начавшиеся телодвижения уже встряхнули рынок, цена на зерно пусть и немного, но увеличилась. Правда, даже до уровня себестоимости алтайской пшенице еще расти и расти.

Краткое содержание

Кредиты алтайских аграриев

В ближайшие месяцы у алтайских аграриев будет самая напряженная пора. Уборочная кампания практически завершена, в полях остается лишь поздний подсолнечник, наступает время, как говорится, сводить дебит с кредитом. Сельхозпроизводителям необходимо оплатить авансы за приобретенные весной расходные материалы, запчасти и топливо, рассчитаться с работниками за сверхурочную работу в период уборочной и отдать банкам то, что было взято на сезон.

По официальным подсчетам, только до января 2018 года аграрии должны вернуть 2,2 млрд рублей заемных средств. И это при условии, что основная часть аграриев начнет гасить короткие кредиты в марте-апреле. Как это сделать в условиях жесточайшего кризиса, когда цены на пшеницу опустились ниже себестоимости, большой вопрос. Озадачены им сейчас как сами сельхозпроизводители, так и местные власти.

На прошлой неделе тему банковского обслуживания агропромышленного сектора обсуждали в правительстве региона. Как сообщил первый вице-премьер Алтайского края Александр Лукьянов, реструктуризация долгов идет в постоянном режиме, у ведущих государственных банков есть механизмы для запуска процедуры отсрочки платежей на три месяца. Однако выяснилось, что эта мера лишает аграриев возможности привлекать льготные кредиты в следующем году, что для многих хозяйств может стать тяжелым испытанием.

Александр Лукьянов,

первый вице-премьер Алтайского края:

— Исключение из системы льготного кредитования алтайских сельхозпроизводителей недопустимо, поэтому наша задача — выработать совместные предложения, которые будут способствовать оптимизации всех процессов, транслировать их в федеральный центр. Кроме того, нам необходимо расширить алгоритм работы на уровне региона.

Чтобы решить вопрос с пролонгацией ранее взятых кредитов и не лишиться поддержки банков впоследствии, власти региона решили обратиться в правительство страны. Только волевое решение на уровне федерации может решить этот вопрос.

Александр Лукьянов,

первый вице-премьер Алтайского края:

— Совместно с банками проведен тщательный мониторинг по каждому заемщику, после чего главой региона принято решение направить в правительство России на имя Дмитрия Медведева письмо с просьбой о рассмотрении возможности пролонгации или реструктуризации кредитных займов, имеющихся у аграриев, с последующей возможностью привлечения льготных кредитов.

Этот же вопрос обсуждался на встрече в Новосибирске 13 ноября. По информации altapress.ru, Минсельхоз России принял на рассмотрение вопрос по кредитам. Как в итоге он будет решен, станет понятно в ближайшие месяц-два, не ранее.

Экспорт без субсидий

Ведомству также предстоит вновь проработать вопрос и по интервенционным торгам. Еще в сентябре власти Алтайского края направили в федеральный центр письмо с просьбой о начале государственных закупок. Время шло, реакции никакой. Как стало известно altapress.ru, в лучшем случае полноценные торги на рынке зерна могут начаться лишь в 2018 году. Правда, не исключено, что в декабре этого года государство точечно проведет интервенции в наиболее проблемных регионах. Объемы закупа зерна, скорее всего, будут минимальные. Сельхозпроизводители региона в один голос говорят: в лучшем случае такая мера повлияет на рынок только психологически, не более того. Но в сложившихся условиях даже это уже хорошо.

Остается множество вопросов и по субсидированию экспорта сельхозпродукции. В начале осени была анонсирована новая форма поддержки агропромышленного комплекса. Планировалось, что государство выделит субсидии РЖД на перевозку зерна из отдаленных российских регионов к южным, северо-западным и дальневосточным портам. Мера должна была действовать до конца июня 2018 года. Сумма субсидии обозначалась в пределах 3 млрд рублей.

Первоначально Алтайский край назывался среди субсидируемых, но в окончательный список тринадцати "счастливчиков" наш регион не попал. Из Сибирского федерального округа в нем оказались только Омская и Новосибирская области. Не исключено, что Алтай получит другую преференцию. На совещании в Новосибирске было решено рассмотреть возможности субсидирования вывоза с территории края готовой продукции, лимиты которой сейчас обговариваются.

Между тем начавшиеся телодвижения уже дали позитивный импульс зерновому рынку. Цена на пшеницу в крае впервые за три месяца начала расти. По словам Александра Вайса, исполнительного директора Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, если в сложившихся условиях она достигнет хотя бы 8,5 тысячи рублей за тонну, это можно будет считать победой. Такой уровень цен не даст серьезного импульса для развития сельского хозяйства, но хотя бы позволит аграриям рассчитаться по текущим обязательствам. В этом году, как говорится, не до жиру.

Цитата

Анатолий Генш,

руководитель фермерского хозяйства (Каменский район):

— Для полного понимания: тонна пшеницы идет за 4 тысячи рублей, тонна солярки стоит 34 тысячи. Большое колесо на отечественный комбайн стоит около 80 тысяч. Мы в нынешнем году поменяли уже три колеса, потому что качество их вообще не соотносится с ценой — очень скорый износ. 240 тысяч за колеса — это 60 тонн зерна, больше вагона. Вот такая занимательная сельская арифметика. А в России говорят, что неслыханный урожай в этом году у нас. Вот только фермерам от этого ничуть не легче.

Зерновой рынок края в цифрах