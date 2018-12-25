Директор молочного завода рассказал, сколько пальмового жира завозят на Алтай

Более 600 тонн заменителей молочного жира ежемесячно завозят молочные заводы Алтайского края, рассказал в интервью порталу DairyNews коммерческий директор компании «Алтайская буренка» Юрий Глумов. По его словам, предприятия вынуждены фальсифицировать продукцию из-за давления сетей.

На Алтае три дня проходил автопробег "Дорогу молоку!"

Юрий Глумов,

коммерческий директор компании «Алтайская буренка»:

По нашим данным на декабрь 2018 года, на молочные заводы Алтайского края завозится более 600 тонн пальмового жира в месяц. Однако проводя мониторинг в магазинах, мы не видим соответствующего количества продуктов, содержащих заменители молочного жира или их пальмовые аналоги, отвечающих техрегламенту. Возникает закономерный вопрос — почему так происходит, если ЗМЖ завозится в таких количествах?

По словам эксперта, «когда фальсификат умело маскируется под молочную продукцию, добросовестные производители не могут в полной мере составить ему конкуренцию».

Юрий Глумов отмечает: на фоне падения покупательской способности наценки в торговых сетях на молочную продукцию доходят до 40%. Сети это делают, чтобы компенсировать собственные потери.

Обеспечивать доступную розничную цену для магазинов на фоне дорожающего натурального сырого молока производителям сложно. Разница в цене между летним и зимним молоком на данный момент составляет 44%.

Юрий Глумов,

коммерческий директор компании «Алтайская буренка»:

Таким образом, продукция добросовестных производителей дорожает, а сохраняющий цену фальсификат укрепляет свои позиции на полках.

По словам эксперта, пока нет предпосылок к сокращению рынка фальсифицированной продукции.

По данным Росстата, за 10 месяцев года импорт пальмового масла и его фракций в РФ увеличился на 18,3% и составил 822 тыс. тонн.

Сыр. Молоко. СС0

Специальная комиссия по предотвращению оборота незаконной продукции в течение 2018 года регулярно отмечала, что количество продовольственного фальсификата на Алтае снижается.

Последняя громкая история произошла в конце июля: в сыре «Голландский» (45% жирности) нашли растительные масла и жиры. Из-за этого «Поспелихинскому молочному комбинату» ограничили поставки продукции в страны Таможенного союза.