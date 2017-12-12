Алтайские власти рассказали, что будет с "Бийским сахарным заводом"

"Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". Фото : Олег Богданов. Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото : Олег Богданов. Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото : Олег Богданов. Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото : Олег Богданов. Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото : Олег Богданов. Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов. "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото : Олег Богданов.

Как рассказал Александр Лукьянов, учитывая, что часть производственного оборудования была вывезена, на восстановление производства и запуск завода может понадобиться еще около 450 млн рублей. Это позволит предприятию перерабатывать до 6 тыс тонн сахарной свеклы в сутки. Плюс к этому собственникам, скорее всего, придется проавансировать сельхозпроизводителей бийской зоны.

Александр Лукьянов,

первый вице-премьер правительства Алтайского края:

Я думаю, что не все сразу им поверят и тут же начнут заниматься выращиванием сахарной свеклы.

Напомним, торги по продаже имущества "Бийского сахарного завода" состоялись 16 сентября. Победителем стала компания "СанИнвест". Она предложила самую высокую цену — 169,3 млн рублей. Основным направлением деятельности фирмы являются операции в сфере недвижимости. В Новосибирске фирма развивает крупный многофункциональный центр "Сан Сити". В мае 2017 года "СанИнвест" основал новую компанию "Первый мелькомбинат". Она занимается оптовой торговлей зерном, мукой, крупами и макаронными изделиями.

Также "СанИнвест" является соучредителем московской компании "Первый доходный дом", которая в марте 2016 года выкупила имущество "Новосибирского мелькомбината № 1" — крупнейшего зерноперерабатывающего предприятия региона. Сейчас вокруг этой сделки ведутся судебные разбирательства. Примечательно, что мелькомбинат уже был замечен на Алтае. Есть информация, что новые собственники этого предприятия сейчас являются арендаторами обанкротившегося "Ключевского элеватора" и занимаются здесь переработкой зерна.

До последнего момента ни учредитель, ни директор компании "СанИнвест" планы в отношении "Бийского сахарного завода" не озвучивали.