20 мая
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Алтайские продукты

Алтайские завод увеличил производство популярного напитка и выпустил новинку «no sugar»

Компания «Бочкари» в 2021 году более чем в два раза увеличила производство своего энергетического напитка Target, а в 2022-ом выпустила новинку без сахара.

Алюминиевые банки.
Алюминиевые банки.
CCO.

Производство популярного напитка «Бочкари» запустили в 2019 году, когда на заводе появилась новая линия розлива в алюминиевую тару. Как отмечают в компании, за прошедшее время динамика его продаж показывала стабильный рост.

На сегодняшний день он отгружается в большую часть регионов России.

В преддверии летнего сезона линейка Target пополнилась двумя новыми вкусами — фруктовым с манго и оригинальным без сахара. Новинки уже сошли с конвейера и отправились в торговые точки.

Ранее в компании сообщали altapress.ru, что в целом позитивно оценивают перспективы данного напитка, учитывая, что на него есть стабильный спрос в течение всего года.

Что еще происходит на заводе

В 2022 году «Бочкари» запустили новую линию розлива в стеклянную тару. Немецкое оборудование по функционалу и мощности значительно превосходит своего предшественника.

Новая линия Krones оказалась мощной (до 24 тыс. бутылок в час) и максимально автоматизированной. Здесь, например, установлен автоматический инспектор пустых бутылок.

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