Чистое совпадение: два предприятия на Алтае одновременно занялись «энергетиками»

Новый энергетический напиток «БПЗ» называется Buzz, выпускается он в четырех вариантах — Original, Ice Coffеe, Tropic и Berry. Новые напитки поступят в реализацию с 20 сентября как на территории Алтайского края, так и за его пределами, сообщает Алтайпищепром.
У «Бочкарей» «энергетик» TARGET Energy Drink выпускается двух видов — Active и Original, отличаются напитки уровнем содержания фолиевой кислоты, витамина С и L-Карнитина. Завод разливает новинку в алюминиевую тару. Новую линию мощностью до 20 тыс. банок в час на предприятии запустили 3 августа.
Вадим Смагин,
генеральный директор компании «Бочкари»:
С выпуском на рынок новых энергетических напитков мы чуть запоздали. Планировалось, что новое производство начнется в июне-июле. В целом мы позитивно оцениваем перспективы данного напитка, учитывая, что на него есть стабильный спрос в течение всего года. При этом в России существует целая группа крупных компаний, которые давно производят энергетики и направляют на их продвижение солидные бюджеты.
По данным Алтайкрайстата, производство напитков в Алтайском крае в первом полугодии сократилось на 9,2%. Зато минеральной питьевой воды в бутылках предприятия стали выпускать в 1,7 раза больше.