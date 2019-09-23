Чистое совпадение: два предприятия на Алтае одновременно занялись «энергетиками»

На прошлой неделе «Барнаульский пивоваренный завод» запустил розлив безалкогольного энергетического напитка в алюминиевой банке. В конце августа с аналогичной продукцией на рынок вышел еще один крупный производитель «Бочкари». В компании назвали это чистым совпадением и рассказали о перспективах.

Новый энергетический напиток «БПЗ» называется Buzz, выпускается он в четырех вариантах — Original, Ice Coffеe, Tropic и Berry. Новые напитки поступят в реализацию с 20 сентября как на территории Алтайского края, так и за его пределами, сообщает Алтайпищепром.

Алтайские предприятия начали выпускать энергетические напитки www. ffprom22.ru Алтайские предприятия начали выпускать энергетические напитки www. ffprom22.ru Алтайские предприятия начали выпускать энергетические напитки www. ffprom22.ru Алтайские предприятия начали выпускать энергетические напитки www. ffprom22.ru

У «Бочкарей» «энергетик» TARGET Energy Drink выпускается двух видов — Active и Original, отличаются напитки уровнем содержания фолиевой кислоты, витамина С и L-Карнитина. Завод разливает новинку в алюминиевую тару. Новую линию мощностью до 20 тыс. банок в час на предприятии запустили 3 августа.

Вадим Смагин,

генеральный директор компании «Бочкари»:

С выпуском на рынок новых энергетических напитков мы чуть запоздали. Планировалось, что новое производство начнется в июне-июле. В целом мы позитивно оцениваем перспективы данного напитка, учитывая, что на него есть стабильный спрос в течение всего года. При этом в России существует целая группа крупных компаний, которые давно производят энергетики и направляют на их продвижение солидные бюджеты.

По данным Алтайкрайстата, производство напитков в Алтайском крае в первом полугодии сократилось на 9,2%. Зато минеральной питьевой воды в бутылках предприятия стали выпускать в 1,7 раза больше.