«Бочкари» будут выпускать первые алтайские энергетики на новой линии розлива

3 августа, в день своего 30-летия, компания «Бочкари» запустила новую линию розлива продукции в алюминиевую банку. Масштабный проект обошелся предприятию в 270 млн рублей.

По словам гендиректора «Бочкарей» Вадима Смагина, на реализацию проекта ушло меньше года. Строительные работы на заводе начались в январе 2019 года, затем — поставка и монтаж оборудования.

Линию розлива закупили в Германии у мирового производителя — компании Krones. Ее мощность составляет 20 тыс. банок в час. На новом оборудовании предприятие будет разливать свои традиционные напитки. А осенью здесь запустят новинку — первые на Алтае безалкогольные энергетики.

Вадим Смагин. Дмитрий Лямзин

Вадим Смагин,

генеральный директор компании «Бочкари»:

Баночная линия — это не только новый формат упаковки, это залог дальнейшего развития предприятия, укрепления позиций на рынке. Это новые отношения с международными компаниями, которые проявляют свой интерес к нам и в целом к Алтайскому краю. Новый цех дает дополнительные финансовые возможности, которые позволят развивать социальную сферу и отчислять больше налогов в бюджет.

«Бочкари» не первыми на Алтае запустили линию розлива продукции в алюминиевую банку. Пионером этого движения в 2014 году стал «Барнаульский пивзавод». Поздравить коллег 3 августа в Бочкари приехал Андрей Солодилов, председатель совета директоров «БПЗ».

«Бочкари» запустили новую линию розлива в алюминиевую банку Дмитрий Лямзин

Вручая Вадиму Петровичу подарок, он сказал, что передает эстафету баночного розлива «Бочкарям». «То есть вы в алюминиевую банку больше разливать не будете?», — потроллил друзей-конкурентов Смагин.

В юбилейный год компания «Бочкари» вложила в модернизацию своего производства 570 млн рублей.