На Алтае могут возобновить производство на погрязшем в долгах «Иткульском спиртзаводе»

В следующем месяце на «Иткульском спиртзаводе» могут возобновить выпуск водки. Об этом altapress.ru сообщили источники на предприятии.

По неофициальным данным, запустить завод хочет компания «Маруся Бевереджис РУС», выпускавшая здесь водку Mamont. Скорее всего, проработает он до конца августа.

Как рассказывают работники, в настоящий момент на складах предприятия имеется небольшой запас спирта, который можно использовать в производстве. Для дополнительных объемов «Маруси» придется запускать и спиртовой цех.

До остановки «Иткульскому спиртзаводу» для бесперебойного выпуска продукции требовалось около 80−100 тонн зерна в сутки. Сейчас запаса сырья на предприятии нет.

Напомним, ранее стало известно, что «Маруся Бевереджис РУС» проводит аудит предприятия и изучает возможность его выкупа.

Что происходит с работниками?

Как сообщал altapress.ru, еще в мае была остановлена первая волна увольнений, которая должна была затронуть 93 человека. Часть этих людей решили уйти с предприятия по собственному желанию, говорят источники.

Уведомление об увольнении на «Иткульском спиртзаводе» altapress.ru

Оставшиеся люди на работу не выходят. 2\3 от оклада они получают через службу судебных приставов. По их собственным словам, перечисления происходят вовремя.

Справка

20 июня в Арбитражном суде Алтайского края состоялось судебное заседание по поводу банкротства «Иткульского спиртзавода». Суд принял решение ввести процедуру наблюдения. Предприятие подало в суд заявление о признании себя банкротом 13 мая.

В феврале стало известно, что «Промсвязьбанк» наложил арест на счет предприятия в качестве обеспечительной меры по договору поручительства группы «Кристалл-Лефортово». Сумма претензий составляла 134,7 млн рублей.