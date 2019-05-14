«Иткульский спиртзавод» вопреки ожиданиям властей подал на банкротство

13 мая на сайте Арбитражного суда Алтайского края появилась информация о подаче «Иткульским спиртзаводом» заявления о банкротстве. Ранее начальник «Алтайпищепрома» Александр Большаков заявлял , что подобный шаг руководству предприятия не выгоден, так как завод для них будет потерян.

На сегодняшний день заявление компании к производству пока не принято. По информации altapress.ru, документы на банкротство заводом были поданы еще в начале мая.

В феврале нынешнего года стало известно, что «Промсвязьбанк» наложил арест на счет предприятия в качестве обеспечительной меры по договору поручительства группы «Кристалл-Лефортово». Сумма претензий составляла 134,7 млн рублей.

Что сейчас происходит на предприятии?

Как сообщают работники «Иткуля», производство на заводе полностью остановлено. На сегодняшний день на складах предприятия имеется всего 25 тонн пшеницы. Ее бы не хватило и на полдня полноценной работы.

Под реализацию имеется только сухая барда, которую продают в качестве кормовой добавки для скота. С завода, по словам очевидцев, также продолжают вывозить оборудование на металлолом.

Уведомление об увольнении на «Иткульском спиртзаводе» altapress.ru

25 июня на «Иткульском спиртзаводе» будут сокращены еще 53 человека — это уже вторая волна увольнений. На предприятии не исключают, что в дальнейшем подобная участь постигнет остальной персонал. Ранее уведомления о сокращении получили еще 93 человека.

Кто может купить завод?

На сегодняшний день достоверно не известно, кто в случае открытия конкурсного производства может приобрести алтайское предприятие.

Источники, близкие к происходящему, сообщили, что ранее предложение о покупке актива поступало «Бочкаревскому пивоваренному заводу». Вадим Смагин этот факт подтвердил, но при этом отметил, что возможности инвестирования в водочное производство его компания в настоящее время не рассматривает.

Тем временем, по данным altapress.ru, в спасении предприятия готова поучаствовать компания «Маруся Бевереджис РУС», для которой на «Иткульском спиртзаводе» производили водку на экспорт. Инвестор якобы внимательно следит за происходящим и рассматривает возможность покупки актива.

По словам начальника Алтайпищепрома Александра Большакова, «Иткульский спиртзавод» технически готов возобновить выпуск продукции в любой момент.