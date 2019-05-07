Алтайпищепром: владельцы «Иткульского спиртзавода» потеряют его, если пойдут на банкротство

В Алтайпищепроме считают, что владельцам «Иткульского спиртзавода» невыгодно подавать на банкротство — имущество предприятия заложено и, соответственно, может уйти с молотка. О возможной судьбе завода 6 мая журналистам рассказал глава ведомства Александр Большаков. Тем временем источники altapress.ru сообщают, что на предприятии готовят новую волну сокращений.

Что принесет банкротство?

О том, что «Иткульский спиртзавод» готовит документы для обращения в суд на собственное банкротство, ранее писал Интерфакс. В распоряжении информагентства оказался документ, в котором говорилось, что у компании «выявлены обстоятельства», согласно которым она не может исполнить обязательства перед кредиторами. Это сообщение спиртзавода заверено врио нотариуса Алексея Сафонова Анжеликой Цаболовой.

Однако, по мнению Александра Большакова, банкротство будет значить для владельца потерю предприятия.

Александр Большаков,

начальник управления по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Я не думаю, что собственнику выгодно уйти в банкротство, потому что все оборудование либо заложено в банке, либо на него наложены ограничения в рамках поручительства за третьих лиц. Подавая на банкротство, собственник потеряет предприятие полностью. Ему выгоднее погасить долг и сохранить завод.

Напомним, сложная финансовая ситуация на «Иткульском спиртзаводе» возникла из-за банкротства группы компаний «Кристалл-Лефортово», в состав которой входит предприятие, являвшееся поручителем по кредитам владельца. «Промсвязьбанк», как один из кредиторов компании, наложил арест на его расчетные счета и тем самым остановил операционную деятельность. Речь идет о долге в 134 млн рублей.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Будут ли еще сокращения?

Между тем, по неофициальной информации источников altapress.ru, сейчас на заводе готовят очередную волну увольнений — она коснется 53 человек. В марте уведомления получили 93 человека. На предприятии не исключают, что будет и третья волна, возможно, заключительная. Это также может говорить о подготовке предстоящего банкротства.

Водочное производство сегодня не работает. На заводе пока еще изготавливают спирт. По данным Большакова, задолженностей по зарплате и налогам нет.

Появится ли новый инвестор?

Тем временем, по данным altapress.ru, в судьбе предприятия готова поучаствовать компания «Маруся Бевереджис РУС», для которой на «Иткульском спиртзаводе» производили водку. Инвестор якобы внимательно следит за происходящим и рассматривает возможность приобретения водочного производства.

По словам начальника Алтайпищепрома, «Иткульский спиртзавод» технически готов возобновить выпуск продукции в любой момент.

Александр Большаков, кстати, напомнил, что есть ряд известных марок водок, которые производились на «Иткульском спиртзаводе», но собственностью предприятия не являлись. Именно они поставлялись на экспорт.