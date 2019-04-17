«Иткульский спиртзавод» намерен подать иск о собственном банкротстве

«Иткульский спиртзавод» намерен обратиться в арбитражный суд с иском о собственном банкротстве. Такой вывод сделало информационное агентство «Интерфакс Сибирь» на основе материалов аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

У спиртзавода выявлены обстоятельства, предусмотренные статьей 9 закона «О банкротстве», согласно которым компания не может исполнить обязательства перед кредиторами, и уполномоченными органами предприятия принято решение о ликвидации должника.

По итогам 2018 года «Иткульский спиртзавод» впервые за последние 10 лет (более ранних данных не опубликовано) получил чистый убыток в 300,4 млн рублей (по РСБУ). Годом раньше чистая прибыль составила 91,1 млн рублей.

Убыток в компании объясняли начислением резерва по сомнительным долгам на общую сумму более 321,9 млн рублей, в первую очередь, по задолженности московских фирм: ГК «Кристалл-Лефортово» (резерв составил 165,9 млн рублей) и «РегионБизнесКонтакт» (почти 18 млн рублей), связанных с совладельцем холдинга «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной. Также зарезервировано 37,6 млн рублей по долгу акционера спиртзавода фирмы «ПромМаркет» (Москва) и 24,9 млн рублей по долгу дочерней фирмы «Добрые традиции» (Барнаул).

«Иткульский спиртзавод» altairegion22.ru

Снижение выручки за 2018 год компания связывала с сокращением «объемов продаж низкоценовых водок, так как конкуренты предлагают цену поставки ниже установленной государством минимальной розничной цены».

Кроме того, согласно годовой отчетности, завод является поручителем по кредитам ГК «Кристалл-Лефортово» и связанного с ней предприятия «Щигры Главпродукт» (Курская область) на общую сумму до 1,2 млрд рублей. По одному из поручительств Лефортовский районный суд Москвы уже взыскал солидарно с алтайского предприятия и Павла Сметаны 134 млн рублей как с поручителей по кредиту ГК, привлеченному ею в Промсвязьбанке в 2013 году.

После этого было возбуждено исполнительное производство и арестованы расчетные счета спиртзавода.

Ранее altapress.ru сообщал, что «Иткульский спиртзавод» намерен сократить около 100 человек — примерно четверть работающих. В начале апреля в селе Соколово, где расположено предприятия, его работники вышли на митинг. Они требовали не допустить закрытия предприятия.