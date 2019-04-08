«Нас не запугать»: в Алтайском крае под дождем митинговали сотрудники «Иткульского спиртзавода»

Жители села Соколово 6 апреля вышли на митинг в защиту «Иткульского спиртзавода», где закрывают производство, увольняют сотрудников и нерегулярно платят заработную плату. В парке на акцию собрались почти 170 человек, люди требовали вернуть им работу и не допустить закрытия предприятия.

«Промокшие и злые»

Митинг был запланирован на полдень, но сельчане стали собираться уже к 11. Они шли пешком и приезжали на велосипедах. Приходили семьями и в одиночку. Холод и дождь никого не отпугнул. Самые активные принесли яркие плакаты с надписями «Помогите нам», «Отсутствие завода и детсадов — путь к нищете».

Многие пришли на митинг с детьми, которые тоже держали в руках плакаты. На одном из них было написано: «Защитим детство».

Митинг в селе Соколово 6 апреля 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

До начала митинга соколовцы обсуждали, как им жить дальше, ведь проблема коснулась всех жителей села. На «Иткульском спиртзаводе» трудятся больше 400 человек, другой работы в здесь нет. Часть сотрудников этого предприятия уже сократили, другие не работают с февраля и получают 2/3 оклада. Никто из сельчан не знает, что будет дальше: руководство предприятия и власти, по их словам, по-прежнему хранят молчание.

Митинг в селе Соколово 6 апреля 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

Виктор, один из участников митинга, трудился на «Иткульском спиртзаводе» механиком 19 лет. Когда начались проблемы с зарплатой, он уволился, чтобы искать другую работу.

«Мне пришлось уйти с предприятия с болью в душе и со слезами на глазах. Надеюсь, что завод не раздербанят и людей не лишат работы. Хочется верить, что после этого митинга на нас наконец-то обратят внимание и проблему решат», — сказал Виктор.

Другой работник предприятия добавил: «Нас не запугать. Мы, промокшие и злые, пришли сюда, чтобы рассказать всю правду и показать, что не боимся».

Один из местных, чтобы как-то поддержать сотрудников предприятия, тут же поставил мангал и начал готовить шашлыки.

Митинг в селе Соколово 6 апреля 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

В безвыходном положении

На митинге с импровизированной сцены выступали не только сотрудники «Иткульского спиртзавода», но и неравнодушные сельчане. Многие собравшиеся держали флаги и плакаты, а в первых рядах растянули большой транспарант: «Не справляетесь? Отдайте завод рабочим!».

Люди говорили, что пришли на митинг с требованием остановить уничтожение завода, вернуть рабочие места и возобновить производство. Некоторые сельчане жаловались, что давно не получают зарплату и не знают, на что жить.

Митинг в селе Соколово 6 апреля 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

Елена Бадулина одна воспитывает ребенка, которому меньше двух лет. Она почти 10 лет отработала на заводе, а с февраля вынуждена сидеть дома и, как и многие, получать 2/3 оклада. По словам сельчанки, в марте ей выплатили зарплату за февраль, а в апреле пока приходится выживать на детское пособие.

«Нам твердят: все будет хорошо, но не уточняют, когда это случится. Мне кажется, они сами в это не верят», — говорит Елена.

Еще одна сотрудница «Иткульского спиртзавода», Любовь, воспитывает двух маленьких детей и ухаживает за мужем-инвалидом.

«Сейчас мы оказались в безвыходном положении, потому что в селе невозможно найти другую работу. Я не могу уехать: не на кого оставить детей. У людей копятся долги, нечем платить кредиты, многие не знают, чего ждать и на что надеяться», — поделилась Любовь.

«Нас хотят лишить будущего»

К микрофону подошла девушка с ребенком на руках. Она подчеркнула, что предприятие является важным для села, его создавали прадеды сельчан, а все сотрудники — профессионалы своего дела.

Митинг в селе Соколово 6 апреля 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

«Мы рожаем детей и хотим, чтобы наше село процветало», — отметила девушка.

В Соколово несколько детских садов, сельчане говорят, что раньше туда нужно было записываться еще до рождения ребенка. Сейчас же многие уезжают, в селе на продажу выставлены десятки домов. Люди боятся, что и детские сады могут закрыть.

Митинг в селе Соколово 6 апреля 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

Екатерина работала в водочном цехе и недавно ушла в декрет. Сейчас она воспитывает троих детей.

«Нас хотят лишить будущего. С закрытием завода закроются и детские сады, куда я отведу своих ребят? Ехать работать в другой город — тоже не вариант. Я специально училась, чтобы трудиться на этом заводе, он в шаговой доступности. Раньше производство было нужным, работали круглосуточно, — призналась Екатерина.

Письмо Путину

Митинг длился минут сорок. Руководитель «Иткульского спиртзавода» в парк к рабочим не вышел. Жители села подписали несколько жалоб и письмо, которое направят президенту России Владимиру Путину.

Митинг в селе Соколово 6 апреля 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

Организатор митинга Мария Озолкова сообщила, что все прошло спокойно, но один из представителей администрации района якобы пытался выгнать людей с митинга.

Мария также отметила, что это не последняя акция, сельчане будут и дальше бороться за свои права. По ее словам, в случае необходимости некоторые жители могут объявить голодовку.

Почему у завода возникли проблемы

О том, что у завода могут быть проблемы, стало известно еще в начале 2018 года. Тогда случился крах компании «Статус-групп», которая выступала партнером «Кристалл-Лефортово», одного из основных акционеров «Иткуля». Она задолжала более 6 млрд рублей.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Между тем, в 2018 году в судах рассматривали целую серию исков к «Кристалл-Лефортово» со стороны банков. Долг только перед одним ВТБ оценивался в 1,2 млрд рублей. По иску банка в отношении холдинга началась процедура банкротства.

В 2019 года эта процедура затронула и «Иткульский спиртзавод». Известно, что по кредитному договору «Кристалл-Лефортово» алтайское предприятие проходило в качестве поручителя. В феврале счет завода арестовали. Сумма претензий составляет 140 млн рублей.

Ранее письмо за подписью губернатора Виктора Томенко с предложением об урегулировании ситуации направили председателю «Промсвязьбанка», еще одному кредитору компании.

Что говорят власти Алтайского края

29 марта прошло первое заседание рабочей группы по урегулированию ситуации на заводе. По словам краевых властей, собственники предприятия ищут дополнительные источники финансирования.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Также ранее стало известно, что под сокращения попадают 93 работника. Последним рабочим днем для них станет 20 мая. Сейчас проводится анализ профессионально-квалификационного состава высвобождаемых работников для последующего трудоустройства к другим работодателям, утверждают краевые власти.

Что же касается заработной платы, то управление по труду и занятости населения посоветовало осуществлять выплаты через решения комиссии по трудовым спорам и судебным приказам.