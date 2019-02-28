«Все плохо, вот люди и злые». Репортаж из алтайского села, где лихорадит «Иткульский спиртзавод»

«Иткульский спиртзавод» переживает нелегкие времена. На этой неделе стало известно, что его счета арестовали из-за проблем проблем с «Промсвязьбанком», который наложил обеспечительной меры по договору поручительства на 140 млн рублей. Возможны санкции и со стороны других банков. Руководство предприятия хранит молчание, а о дальнейшей судьбе «Иткуля» не знают даже его работники. Корреспонденты altapress.ru съездили в Зональный район, чтобы понять, что там происходит. Но нам были не рады.

Краткое содержание

Как нас встретили у завода

Найти «Иткульский спиртзавод» в Соколово не составляет труда: главная дорога упирается в проходную. Не заблудишься.

Заходить в здание офиса смысла не было: за день до нашей поездки исполнительный директор предприятия Андрей Широков в телефонным разговоре дал понять, что разговаривать о сложившейся ситуации с журналистами не намерен. И вообще, нам особо не рады.

Насколько не рады, мы смогли ощутить, оказавшись на месте. «Эй вы, журналисты, камеру убираем», — закричал мужчина в камуфляжном костюме с нашивкой «охрана». После этого он озвучил угрозы в наш адрес. Представляться сам он явно не собирался.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова «Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова «Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова «Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова «Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Как только мы отъехали от проходной сотрудник охраны последовал за нами. Покружив вокруг, мужчина все-таки ретировался.

Недалеко от завода на автобусной остановке мы решили поговорить с местной жительницей. На наш вопрос, как можно пройти в музей, она ответила:

— Это вам через проходную надо идти. Обратитесь к охранникам. — Они какие-то агрессивные. — Так на заводе все плохо, вот люди и злые.

Село Соколово в Зональном районе Анна Зайкова

Что было известно до этого

О том, что у «Иткульского спиртзавода» серьезные финансовые проблемы, altapress.ru стало известно еще в середине февраля.

Работники предприятия написали в редакцию анонимное письмо, в котором рассказали, что завод на грани банкротства, зарплату за январь задерживают и 200 человек в ближайшее время могут оказаться на улице.

Многократные обращения к руководству завода по этому поводу результата не дали. В приемной наотрез отказывались соединять с директором, в юридическом отделе кроме стандартного «без комментариев» ничего сказать не смогли.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

В растерянности оказались и местные власти.

Татьяна Выставкина,

глава администрации Зонального района:

Завод перед нами не отчитывается, поэтому я даже не знаю, что у них сейчас происходит. В августе прошлого года общалась с генеральным директором. Он сказал, что собственник заинтересован в развитии предприятия. Больше ничего пояснить не могу.

В Алтайпищепроме заверяли, что с заводом все в порядке, производство работает, увольнять никого не будут. Нам ничего не оставалась, как верить на слово.

Неприятные подробности вылезли через две недели. 25 февраля ряд краевых СМИ со ссылкой на Центр занятости населения Зонального района сообщили, что на «Иткульском спиртзаводе» под сокращения попадают 192 человека. На следующий день анонимный источник на предприятии выдал через «Интерфакс» опровержение этой информации.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Официальных заявлений руководство завода до сих пор не сделало. Андрей Широков заявил altapress.ru, что все комментарии готов давать только через официальный запрос, который будет согласован с акционерами. Когда стоит ждать ответа, директор не уточнил.

Что говорят местные жители

Что будет с градообразующим предприятием села, в самом Соколово никто до сих пор не знает. Хозяйка одного из местных магазинов рассказала, что долги по заработной плате за январь работникам завода выплатили. Что дальше — непонятно. Новости о родном предприятии работники узнают только из интернета.

«Честно сказать, я в шоке. Мы ведь тоже от завода зависим. Людям даем продукты в долг под запись. Если у них денег не будет, и нам придет конец», — поделилась хозяйка магазина.

В Соколовском сельсовете, мягко говоря, в трансе. Глава Юрий Митрофанский, отработавший 13 лет на «Иткуле», признается, что никогда бы не поверил, что у завода могут возникнуть проблемы.

По его словам, предприятия оснащено по первому слову техники, наличие собственной солодовни позволяет выпускать спирт высокого качества. Отходы производства перерабатываются здесь же. А дела все равно не идут.

Село Соколово в Зональном районе Анна Зайкова

О предстоящих сокращениях сотрудников завода еще никто не извещал. Но местные жители предполагают, если самые плохие опасения оправдаются, то в первую очередь начнут увольнять пенсионеров. Под угрозой находятся и сотрудники водочного цеха, который уже работает с перебоями.

Некоторые из них начинают искать работу, переезжают в Кемеровскую область, уходят на вахту.

Замглавы сельсовета Татьяна Скосырская объяснила: с работой сейчас туго. Помимо спиртзавода в селе есть лесхоз, рядом — мясная бойня и машинное отделение одного из местных хозяйств. Но принять большое число работников они точно не смогут.

Село Соколово в Зональном районе Анна Зайкова

С января количество домов, выставленных на продажу в Соколово, резко увеличилось.

Что говорят краевые власти

О том, у завода могут быть проблемы стало известно еще в начале 2018 года. Тогда случился крах компании «Статус-групп», которая выступала партнером «Кристалл-Лефортово», одного из основных акционеров «Иткуля». Задолжала она более 6 млрд рублей.

Между тем, в 2018 году в судах рассматривалась целая серия исков к «Кристалл-Лефортово» со стороны банков. Долг только перед ВТБ оценивался в 1,2 млрд рублей. По иску банка в отношении холдинга началась процедура банкротства.

Село Соколово в Зональном районе Анна Зайкова

В 2019 года она затронула и «Иткульский спиртзавод». Известно, что по кредитному договору «Кристалл-Лефортово» алтайское предприятие проходило в качестве поручителя. В феврале счет завода арестовали. Сумма претензий составляет 140 млн рублей.

Александр Большаков ,

начальник управления Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологим:

Действительно, в феврале «Промсвязьбанк» наложил арест на счет предприятия в качестве обеспечительной меры по договору поручительства группы «Кристалл-Лефортово». Есть два пути решения данной проблемы. Первый — провести переговоры на уровне собственников предприятия с представителями «Промсвязьбанка» и подписать мировое соглашение. Второе — предложить президенту банка создать рабочую группу с участием представителя региона по выходу из сложившейся ситуации. Надеемся, этот вопрос удастся решить.

Есть вероятность, что претензии к «Иткулю» могут возникнуть у еще одного кредитора. Речь идет о банке «Восточный». В суде находятся два дела, участниками которых являются алтайский спиртзавод. Так, по одному из них «Восточный» взыскивает с предприятия 201,3 млн рублей задолженности.

Село Соколово в Зональном районе Анна Зайкова

Как сейчас живет село

Между тем, в Соколово вся жизнь завязана на «Иткуле». Юрий Митрофанский объясняет: завод ежегодно вкладывается в ремонт дорог, социальных объектов, проведение праздников.

Село Соколово в Зональном районе Анна Зайкова

В прошлом году к юбилею села предприятие установило в парке современную детскую площадку за 170 тысяч рублей, а к новогодним праздникам обустроило иллюминацию снежного городка за 100 тысяч.

Само Соколово производит приятное впечатление. Почищенные улицы, аккуратные дома, обшитые в сайдинг. Страшных деревенских развалюх — признаков явного запустения тут даже на окраине нет.

Село Соколово в Зональном районе Анна Зайкова

В центре села стоит белоснежный храм, чуть вдали — современный стадион. В небольшом парке до сих пор есть горка и снежные скульптуры. Стоящие рядом стенды зазывают селян на праздник масленицы.

В полдень на улице много школьников, возвращающихся домой после первой смены.

В Соколово, которому уже больше 300 лет, сохранились старинные здания из кирпича и резного дерева. Внешний вид у них, конечно, обшарпанный, но то, что они до сих пор живы, уже здорово. Даже для Барнаула это большая редкость.

В 2019 году сельские власти планировали сделать еще одно большое дело — отремонтировать дома для медперсонала местной больницы. Планировалось, что участвовать в этом будут и меценаты, главный из который, конечно, спиртзавод. Теперь в селе наперед сильно не загадывают.

Село Соколово в Зональном районе Анна Зайкова

Что «Иткульский спиртзавод» значит для Алтайского края

На сегодняшний день на Алтае осталось два предприятия, выпускающих крепкий алкоголь — это «Иткуль» и «Тэйси».

Как следует из отчетности «Иткульского спиртзавода», в 2017 году предприятие снизило чистую прибыль в 1,5 раза (до 91,1 млн рублей) на фоне сокращения на 9% выпуска водки (до 1 млн 194,4 тыс. декалитров, дал). Между тем производство этилового спирта выросло на 5,3% - до 876,8 тыс. дал. Аналогичных данных по 2018 году пока нет.

По информации ФНС, предприятие занимает второе место в регионе после «Розницы К-1» (торговой сети «Мария-Ра») по количеству перечисленных налогов и страховых платежей.