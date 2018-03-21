"Иткульский спиртзавод" вдвое увеличит объемы производства после закрытия других заводов собственника

В 2016 году мощности "Иткульского спиртзавода" по производству спирта были загружены на 81%, по водке — на 70%. В 2017 году завод на 9% сократил выпуск водки, но на 5% увеличил производство спирта. Таким образом, возможностей резко увеличить объемы производства без модернизации у компании не было.

Почему завод вынужден нарастить обороты?

24% акций "Иткульского спитрзавода" принадлежат группе компаний "Кристалл-Лефортово". Это четвертый по величине производитель водки по стране. В декабре 2017 года группа остановила свой завод в Курской области, а сейчас та же участь ждет объекты в Самаре и Саранске, сообщило РБК.

Директор по маркетингу "Кристалл-Лефортово" Алла Постнова объяснила это тем, что промплощадки морально устарели. Собственник намерен перенести производство на "Иткульский спиртзавод", а также работать по контрактному розливу на других предприятиях.

Однако известно, что у "Кристалл-Лефортово" есть очевидные проблемы. Они возникли после краха его партнера по дистрибуции "Статус-групп", чей долг перед "Кристалл-Лефортово" достиг 6 млрд рублей. С начала 2018 года компании, входящие в ГК "Кристалл-Лефортово", получили иски, общая сумма которых превысила 5,5 млрд рублей, сообщил "Коммерсант".

В феврале "Статус-групп" подала заявление о банкротстве. "Насколько я знаю, "Кристалл-Лефортово" поручался перед кредиторами и поставщиками "Статуса", и теперь они требует долги уже с него", — рассказал о проблемах предприятия один из источников "Коммерсанта" на рынке.

Факт

"Иткульский спиртзавод" в 2016 году серьезно увеличил кредитную нагрузку. В частности, алтайское предприятие подписало три договора поручительства за "Кристалл-Лефортово" на общую сумму 675 млн рублей, открыло две кредитные линии с лимитом 1 млрд рублей и взяло ипотеку на 737 млн рублей (заложив 31% от стоимости активов). Кроме того, "Иткульский спиртзавод" получил семь банковских гарантий на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Как алтайский завод завершил 2017 год?

Чистая прибыль "Иткульского спиртзавода" завода, по предварительным подсчетам, в 2017 году уменьшилась на 34,4% — со 138 до 91 млн рублей. При этом по итогам 2017 года он стал третьим по величине налогоплательщиком в Алтайском крае, а его доля на рынке водочной продукции в Алтайском крае составила 33 %.

В структуре продаж в 2017 году предприятие сократило объем продаж дешевых водок, в том числе тех, которые торговые сети продают под собственной торговой маркой. Завод не смог конкурировать с производителями, предлагающими цену поставки ниже установленной государством минимальной розничной ставки, объяснили в пресс-центре.

"Несмотря на сложные экономические факторы, мы прикладываем огромное количество усилий в развитие собственных торговых марок и привлечение сторонних лицензионных контрактов", — рассказали представители завода в Зональном районе.

Что известно про "Иткульский спиртзавод"