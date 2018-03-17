Владелец "Иткульского спиртзавода" закрывает заводы и переводит производство на Алтай

В декабре 2017 года "Кристалл-Лефортово" также приостановил работу своего завода в Курской области. Это решение, как пояснила РБК директор по маркетингу компании Алла Постнова, было связано с тем, что предприятие давно морально устарело.

Постнова сообщила, что производство продолжится на Иткульском спиртзаводе в Алтайском крае, также группа намерена работать по контрактному розливу на других предприятиях.

Оценить, насколько упадет производство, Постнова затруднилась, но заявила, что компания намерена сохранить объем продаж и продолжит сотрудничество с федеральными и локальными ритейлерами.

Тем временем, у "Кристалл-Лефортово" есть очевидные проблемы, которые возникли после краха его партнера по дистрибуции "Статус-групп", чей долг перед "Кристалл-Лефортово" достиг 6 млрд рублей. С начала 2018 года компании, входящие в ГК "Кристалл-Лефортово", получили иски, общая сумма которых превысила 5,5 млрд рублей, сообщил "Коммерсант". Больше всего требований предъявил ОФК-банк (кредитор "Статус-групп"). В числе других истцов — Дербентский завод игристых вин, ставропольский алкогольный завод "Пантеон", а также Владикавказский завод алкогольных напитков.

Тем временем еще в 2016 году ГК "Кристалл-Лефортово" имела чистую прибыль в 10,1 млн рублей, а выручку от продажи — в 15,9 млрд. По итогам 2017 года, по данным "Коммерсантъ", "Кристалл-Лефортово" был четвертым производителем водки в России.



В начале 2017 года ГК "Кристалл-Лефортово" объединила свои продажи с другим крупным продавцом водки в России — "Статус-групп". Совокупная доля партнеров тогда оценивалась аналитиками компании Nielsen в примерно 17% российского водочного рынка.



В феврале "Статус-групп" подала заявление о банкротстве. "Насколько я знаю, "Кристалл-Лефортово" поручался перед кредиторами и поставщиками "Статуса", и теперь они требует долги уже с него", — рассказал о проблемах предприятия один из источников "Коммерсанта" на рынке.

На этом фоне перспективы работы крупнейшего на Алтае спиртзавода выглядят тревожно. А он входит в тройку крупнейших налогоплательщиков края.

Как следует из годового отчета предприятия за 2016 год, "Иткульский спиртзавод" стал прирастать в объеме производства после резкого падения в 2014 году. Упав в 2014 году на 25%, в 2016 предприятие показало 14-процентный рост. Чистая прибыль в 2016 году составила 138,8 млн рублей.

Справка

"Иткульский спиртзавод" был основан в 1868 году. "Кристалл-Лефортово" приобрел предприятие в 2015 году, к тому момент ГК уже принадлежало 23,99% спиртзавода.