"Мария-Ра" и акцизники: ФНС назвала крупнейших налогоплательщиков Алтайского края

Пять крупнейших налогоплательщиков края (по данным на 1 ноября) в 2017 году заплатили 11,244 млрд рублей налогов и платежей в соцфонды, сообщили altapress.ru в краевом управлении Федеральной налоговой службы (ФНС). Это 12% от общего объема поступлений.
В топ-5 вошли:
- "Розница-1" ("Мария-Ра")
- "Иткульский спиртзавод"
- "Алтай-Кокс"
- "Барнаульский пивоваренный завод" (БПЗ)
- "Бочкаревский пивоваренный завод"
Руководитель "Мария-Ра" Александр Ракшин рассказал altapress.ru, что его компания уже три года платит в бюджет около 7 млрд рублей. В то время, как другие сети, работающие в крае (федеральные и томская "Ярче!"), выплачивают не более 50 млн.
Три компании из топ-5 — плательщики акцизов: Иткульский завод, а также БПЗ и "Бочкари".
По данным Алтайкрайстата, объем производимых в крае пива и сладкой газировки за 10 месяцев 2017 года сократился по сравнению с таким же периодом 2016 года, соответственно на 4% и 2%. На 11% возрос только выпуск чистой минералки и воды.
"Иткульский спиртзавод" стал прирастать в объеме производства после резкого падения в 2014 году (эта тенденция была характерна для всей отрасли в России). Упав в 2014 году на 25%, в 2016 предприятие показало 14-процентный рост, сообщается в годовом отчете завода. Чистая прибыль в 2016 году составила 138,8 млн рублей.
"Алтайкокс" относится к числу консолидированных налогоплательщиков как предприятие, входящее в группу "Новолипецкого металлургического комбината". Отчисления зависят от итогов работы и комбината, и всей группы в целом (например, по налогу на прибыль).
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