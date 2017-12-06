"Мария-Ра" и акцизники: ФНС назвала крупнейших налогоплательщиков Алтайского края

В топ-5 вошли:

"Розница-1" ("Мария-Ра")

"Иткульский спиртзавод"

"Алтай-Кокс"

"Барнаульский пивоваренный завод" (БПЗ)

"Бочкаревский пивоваренный завод"

Руководитель "Мария-Ра" Александр Ракшин рассказал altapress.ru, что его компания уже три года платит в бюджет около 7 млрд рублей. В то время, как другие сети, работающие в крае (федеральные и томская "Ярче!"), выплачивают не более 50 млн.

Три компании из топ-5 — плательщики акцизов: Иткульский завод, а также БПЗ и "Бочкари".

По данным Алтайкрайстата, объем производимых в крае пива и сладкой газировки за 10 месяцев 2017 года сократился по сравнению с таким же периодом 2016 года, соответственно на 4% и 2%. На 11% возрос только выпуск чистой минералки и воды.

"Иткульский спиртзавод" стал прирастать в объеме производства после резкого падения в 2014 году (эта тенденция была характерна для всей отрасли в России). Упав в 2014 году на 25%, в 2016 предприятие показало 14-процентный рост, сообщается в годовом отчете завода. Чистая прибыль в 2016 году составила 138,8 млн рублей.

"Алтайкокс" относится к числу консолидированных налогоплательщиков как предприятие, входящее в группу "Новолипецкого металлургического комбината". Отчисления зависят от итогов работы и комбината, и всей группы в целом (например, по налогу на прибыль).