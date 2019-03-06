Губернатор Томенко обратился к банкиру Фрадкову с письмом об «Иткульском спиртазводе»

Губернатор края Виктор Томенко обратился с просьбой к «Промсвязьбанку» создать рабочую группу для урегулирования вопроса о задолженности"Иткульского спиртзавода". Об этом сообщил на странице в Facebook Дмитрий Негреев, руководитель департамента администрации губернатора и правительства края.

Губернатор обратился к руководителю временной администрации «Промсвязьбанка» Петру Фрадкову создать рабочую группу и включить в нее от Алтайского края вице-губернатора Александра Лукьянова. В письме на имя Виктор Томенко просит учесть место «Иткульского спиртзавода» в экономике Алтайского края в целом и Зонального района в частности.

Сложная финансовая ситуация на «Иткульском спиртзаводе» возникла из-за банкротства группы компаний «Кристалл-Лефортово», в состав которой входит завод, являвшийся поручителем по кредитам владельца. «Промсвязьбанк» как один из кредиторов компании наложил арест на его расчетные счета и тем самым остановил операционную деятельность.

Завод заявил о предстоящем сокращении 200 человек, но в дальнейшем отказался от этих планов. Между тем, «Иткульский спиртзавод» — один из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Он обеспечивает работой 430 человек и является градообразующим предприятием в селе Соколово Зонального района.