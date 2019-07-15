«Эвалар» запустил цех по выпуску лекарств за 2 млрд рублей в надежде на стареющих россиян

Каковы параметры производства?
Заявленная проектная мощность нового цеха — 2 млрд таблеток и капсул в год. Как отметили в компании, строительство нового комплекса вызвано потребностью в расширении объемов производства.
Новый цех укомплектован оборудованием ведущих мировых производителей, в том числе фирм из Германии Huttlin, Bohle, Bosch, Uhlmann, Korsch. Здесь будут выпускать дополнительно десять наименований лекарственных средств растительного происхождения.
В компании отмечают, что они должны стать недорогим аналогом уже существующих на рынке импортных препаратов.
Объем инвестиций в новый цех превысил 2 млрд рублей, финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
В настоящее время власти всех уровней создают условия для привлечения инвестиций. У нас уже есть крупные базовые предприятия, которые имеют свои программы экономического развития. Конечно, к ним относится и «Эвалар». Но мы с удовольствием здесь будет рады видеть и другие серьезные, солидные компании, которые бы хотели разместить производства в Алтайском крае. Позитивные примеры в этом отношении — это сигнал остальным инвесторам, о том, что в наш регион можно заходить. Мы со своей стороны постараемся создать максимально комфортные условия.
Каковы перспективы нового цеха?
По словам Ларисы Прокопьевой, гендиректора «Эвалара», производство лекарств компания постепенно увеличивает. В прошлом году их доля в общем объеме производимой продукции составила 15%. В нынешнем планируется выйти на показатель в 20%.
Вся лекарственная линейка продается в России, специальной регистрации для вывоза продукции за рубеж у «Эвалара» нет. На экспорт идут только БАДы. Их покупателями выступают в основном страны СНГ.
Что касается перспектив дальнейшего инвестирования в производства лекарств, то, по словам Прокопьевой, они имеются. И это не смотря на то, что объем продаж таблеток и микстур в России снижается.
Лариса Прокопьева,
генеральный директор компании «Эвалар»:
По данным разных аналитических агентств рынок лекарств в России то расширяется, то сжимается. Мы все-таки надеемся занять большее место в этом сегменте, нежели есть сейчас, расширяя свой лекарственный портфель. Реализация лекарств в прошлом году была на уровне 1,5 млрд. рублей, сейчас мы подходим к уровню в 2 млрд. Думаю что с годами этот показатель будет расти, учитывая, что население в России стареет, продолжительность жизни увеличивается.
В 2020 году «Эвалар» намерен запустить вторую очередь своего нового комплекса, где будут производить лекарственные средства на синтетической основе.