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«Эвалар» запустил цех по выпуску лекарств за 2 млрд рублей в надежде на стареющих россиян

12 июля компания «Эвалар» официально запустила в Алтайском крае цех по выпуску лекарственных препаратов растительного происхождения. Новое производство станет частью большого комплекса, стоимость которого оценивается в 5 млрд рублей. Относительно перспектив таких крупных инвестиций руководитель предприятия ответила, что продолжительность жизни в стране увеличивается, а значит лекарства будут востребованы.

"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин

Каковы параметры производства?

Заявленная проектная мощность нового цеха — 2 млрд таблеток и капсул в год. Как отметили в компании, строительство нового комплекса вызвано потребностью в расширении объемов производства.

Новый цех укомплектован оборудованием ведущих мировых производителей, в том числе фирм из Германии Huttlin, Bohle, Bosch, Uhlmann, Korsch. Здесь будут выпускать дополнительно десять наименований лекарственных средств растительного происхождения.

&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин
&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин

В компании отмечают, что они должны стать недорогим аналогом уже существующих на рынке импортных препаратов.

Объем инвестиций в новый цех превысил 2 млрд рублей, финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании.

&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

В настоящее время власти всех уровней создают условия для привлечения инвестиций. У нас уже есть крупные базовые предприятия, которые имеют свои программы экономического развития. Конечно, к ним относится и «Эвалар». Но мы с удовольствием здесь будет рады видеть и другие серьезные, солидные компании, которые бы хотели разместить производства в Алтайском крае. Позитивные примеры в этом отношении — это сигнал остальным инвесторам, о том, что в наш регион можно заходить. Мы со своей стороны постараемся создать максимально комфортные условия.

Каковы перспективы нового цеха?

По словам Ларисы Прокопьевой, гендиректора «Эвалара», производство лекарств компания постепенно увеличивает. В прошлом году их доля в общем объеме производимой продукции составила 15%. В нынешнем планируется выйти на показатель в 20%.

Вся лекарственная линейка продается в России, специальной регистрации для вывоза продукции за рубеж у «Эвалара» нет. На экспорт идут только БАДы. Их покупателями выступают в основном страны СНГ.

&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин

Что касается перспектив дальнейшего инвестирования в производства лекарств, то, по словам Прокопьевой, они имеются. И это не смотря на то, что объем продаж таблеток и микстур в России снижается.

Лариса Прокопьева,
генеральный директор компании «Эвалар»:

По данным разных аналитических агентств рынок лекарств в России то расширяется, то сжимается. Мы все-таки надеемся занять большее место в этом сегменте, нежели есть сейчас, расширяя свой лекарственный портфель. Реализация лекарств в прошлом году была на уровне 1,5 млрд. рублей, сейчас мы подходим к уровню в 2 млрд. Думаю что с годами этот показатель будет расти, учитывая, что население в России стареет, продолжительность жизни увеличивается.

В 2020 году «Эвалар» намерен запустить вторую очередь своего нового комплекса, где будут производить лекарственные средства на синтетической основе.

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