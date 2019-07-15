«Эвалар» запустил цех по выпуску лекарств за 2 млрд рублей в надежде на стареющих россиян

12 июля компания «Эвалар» официально запустила в Алтайском крае цех по выпуску лекарственных препаратов растительного происхождения. Новое производство станет частью большого комплекса, стоимость которого оценивается в 5 млрд рублей. Относительно перспектив таких крупных инвестиций руководитель предприятия ответила, что продолжительность жизни в стране увеличивается, а значит лекарства будут востребованы.

Каковы параметры производства?

Заявленная проектная мощность нового цеха — 2 млрд таблеток и капсул в год. Как отметили в компании, строительство нового комплекса вызвано потребностью в расширении объемов производства.

Новый цех укомплектован оборудованием ведущих мировых производителей, в том числе фирм из Германии Huttlin, Bohle, Bosch, Uhlmann, Korsch. Здесь будут выпускать дополнительно десять наименований лекарственных средств растительного происхождения.

«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин «Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин

В компании отмечают, что они должны стать недорогим аналогом уже существующих на рынке импортных препаратов.

Объем инвестиций в новый цех превысил 2 млрд рублей, финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании.

«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

В настоящее время власти всех уровней создают условия для привлечения инвестиций. У нас уже есть крупные базовые предприятия, которые имеют свои программы экономического развития. Конечно, к ним относится и «Эвалар». Но мы с удовольствием здесь будет рады видеть и другие серьезные, солидные компании, которые бы хотели разместить производства в Алтайском крае. Позитивные примеры в этом отношении — это сигнал остальным инвесторам, о том, что в наш регион можно заходить. Мы со своей стороны постараемся создать максимально комфортные условия.

Каковы перспективы нового цеха?

По словам Ларисы Прокопьевой, гендиректора «Эвалара», производство лекарств компания постепенно увеличивает. В прошлом году их доля в общем объеме производимой продукции составила 15%. В нынешнем планируется выйти на показатель в 20%.

Вся лекарственная линейка продается в России, специальной регистрации для вывоза продукции за рубеж у «Эвалара» нет. На экспорт идут только БАДы. Их покупателями выступают в основном страны СНГ.

«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин

Что касается перспектив дальнейшего инвестирования в производства лекарств, то, по словам Прокопьевой, они имеются. И это не смотря на то, что объем продаж таблеток и микстур в России снижается.

Лариса Прокопьева,

генеральный директор компании «Эвалар»:

По данным разных аналитических агентств рынок лекарств в России то расширяется, то сжимается. Мы все-таки надеемся занять большее место в этом сегменте, нежели есть сейчас, расширяя свой лекарственный портфель. Реализация лекарств в прошлом году была на уровне 1,5 млрд. рублей, сейчас мы подходим к уровню в 2 млрд. Думаю что с годами этот показатель будет расти, учитывая, что население в России стареет, продолжительность жизни увеличивается.

В 2020 году «Эвалар» намерен запустить вторую очередь своего нового комплекса, где будут производить лекарственные средства на синтетической основе.