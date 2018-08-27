Алтайский производитель круп планирует получать электроэнергию из отходов

По его словам, первая установка уже готова. Ее возможностей будет достаточно, чтобы полностью обеспечить предприятие электроэнергией. Часть мощностей «Роса» намерена продавать сторонним потребителям.

Я восемь лет вынашиваю этот проект. Был во многих странах мира, изучал патенты на подобные установки. На основе этих базовых знаний мы создали совершенно новую установку. Она уже испытана. Мощность ее будет 6 мегаватт.