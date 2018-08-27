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Алтайский производитель круп планирует получать электроэнергию из отходов

Компания «Роса», занимающаяся производством круп и зерновых хлопьев в Шипуновском районе, намерена запустить инновационную установку по утилизации лузги и получению из нее электроэнергии. Об этом на прошлой неделе сообщил основатель предприятия Юрий Юрченко.

Предприятие «Роса».
Предприятие «Роса».
Анна Зайкова

По его словам, первая установка уже готова. Ее возможностей будет достаточно, чтобы полностью обеспечить предприятие электроэнергией. Часть мощностей «Роса» намерена продавать сторонним потребителям.

Юрий Юрченко, основатель предприятия «Роса»
Юрий Юрченко, основатель предприятия «Роса»
Анна Зайкова

Юрий Юрченко,
основатель компании «Роса»:

Я восемь лет вынашиваю этот проект. Был во многих странах мира, изучал патенты на подобные установки. На основе этих базовых знаний мы создали совершенно новую установку. Она уже испытана. Мощность ее будет 6 мегаватт.

Как объяснил собственник предприятия, на создании одной установки дело не остановится. «Роса» намерена запатентовать свое изобретение и выпускать подобное оборудования для свободной продажи.

Кто еще получает электроэнергию из лузги?

О своих планах перерабатывать отходы крупяного производства и получать из них электроэнергию еще год назад сообщало руководство «Алтайской крупы».

Две установки планировалось смонтировать на «Усть-Катунском хлебоприемном предприятии», которое входит в структуру компании. Оборудование для этого планировалось закупить в Китае. Объем инвестиций оценивался в 70 млн рублей.

Как сообщили altapress.ru в Алтайпищепроме, реализация проекта пока не завершена.

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